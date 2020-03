Mama cheetah en haar jonkies voor het eerst naar buiten in ZooParc Overloon

Twee van de vijf nieuwe cheetahs in ZooParc Overloon. (Foto: ZooParc Overloon)

Een klein feestje in ZooParc Overloon: het dierenpark heeft vijf nieuwe cheetahs mogen verwelkomen. Moeder cheetah Asali kwam met haar vier nakomelingen een paar dagen geleden uit Frankrijk naar Nederland. Maandag mochten de beesten voor het eerst naar buiten.

De jachtluipaarden hebben eerst een paar dagen rustig binnen kunnen wennen aan hun nieuwe huis, voordat ze naar buiten mochten. Op foto’s is te zien hoe de beesten voor het eerst hun ruimte in de dierentuin bewonderen.

Fokprogramma

De cheetahs woonden eerst in een Franse dierentuin. Een Europees fokprogramma zorgde ervoor dat ze naar Nederland kwamen. “Er werd voor hen gezocht naar een nieuwe plek waar ze als gezin bij elkaar kunnen blijven en wij hebben daar de perfecte ruimte voor”, zegt ZooParc Overloon.

De vijf komen te wonen in het verblijf waar tot voor kort cheetah Kianga woonde. Zij verhuist nu naar Frankrijk. “Ze gaan kijken of zij daar nog een nestje kan krijgen.”

Coronavirus

Het zal nog wel even duren voordat bezoekers van het park de nieuwe bewoners kunnen bewonderen. ZooParc Overloon is dicht in verband met het coronavirus.