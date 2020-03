Gestolen Aston Martin na James Bondavontuur terug bij autobedrijf

Een Aston Martin die na een proefrit werd gestolen bij Classic Park in Boxtel, is terug van weggeweest na een wild avontuur, dat niet zou misstaan in een James Bondfilm. De dief reed met de sportwagen van 48.000 euro rechtstreeks naar zijn land van herkomst Spanje.

Alles leek aanvankelijk te kloppen, vertelt Renald van Dijke van Classic Park. De Spaanse klant die de auto wilde kopen had al een proefrit gemaakt met een medewerker van het autobedrijf. Hij had geldige papieren en een auto achtergelaten voor de inruil. Die auto bleek achteraf van diefstal afkomstig.

Vrijdag 15 januari wilde hij nog een keer een stukje gaan rijden. Toen hij niet terugkwam op de afgesproken tijd, gingen alle alarmbellen rinkelen. De Aston Martin was toen al in volle vaart op weg naar Spanje.

Wilde avonturen

Classic Park waarschuwde de politie en zette een oproep op Facebook. Daardoor werd de auto al snel opgespoord in de Spaanse woonplaats van de man. De Spaanse politie wachtte hem thuis op. Maar toen de dief met de James Bondbolide aan kwam rijden, scheurde hij weg toen hij de politie zag. Hij reed bijna een agent omver en ging ervandoor. In een dorp verderop liet hij de wagen achter en nam hij te voet de benen.

Later bleek dat de Spanjaard al een slechte reputatie had, zegt Anton van Dijke van Classic Park. Hij reed vaak weg zonder te betalen bij tankstations en restaurants. Hij was hondsbrutaal en was gewoon in beeld op de bewakingscamera's. Wat uiteindelijk niet zo slim was, is dat hij zijn Spaanse adres achterliet, zodat de politie hem snel kon opsporen.

De Aston Martin heeft het avontuur wonderwel doorstaan. Alleen een buitenspiegel zit los en de auto heeft wat lichte krasjes. Ook is de wagen erg vuil van onderen, omdat de dief in de berm is uitgeweken voor de politie. "Hij heeft met deze bijzondere proefrit in ieder geval bewezen dat het een goede auto is", vertelt Anton.

Toch is het Spaanse avontuur voor het bedrijf dat al tien jaar in klassieke auto's handelt, reden om de procedures nog eens aan te scherpen. Voortaan gaat er altijd iemand mee met een proefrit. "De Aston Martin is nu een auto met een bijzonder verhaal geworden", zegt Renald. Of dat van invloed is op de verkoopprijs, dat is nog afwachten.