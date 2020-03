Björn van der Doelen over de mooie kanten van de coronatijd: 'Normaal zouden we dit vakantie noemen'

De kanten waar we nu zo thuis éxtra van kunnen genieten. “Ik heb nog nooit zoveel mensen zien fietsen, wandelen en hardlopen! Dat kan alleen maar betekenen dat we met z’n allen top- en topfit uit deze crisis komen!”

En we moeten dan wel zoveel mogelijk thuisblijven, maar normaal gesproken zouden we dat vakantie noemen, zegt de Eindhovenaar. Tijd om de hele dag met je kinderen te knuffelen, want dat mag gewoon en ze zijn toch thuis van school. Of met je partner. "Tijd om weer eens wat energie in dat hele ambiance-gebeuren te steken."

En voor wie thuiswerkt: dat is dan wel geen vakantie, maar je kunt elke ochtend wél net even wat langer blijven liggen.

Kijk hieronder de boodschap die Björn van der Doelen heeft voor alle Brabanders: