Iedereen aan de legpuzzels en gezelschapsspelletjes door coronacrisis: 'Niet aan te slepen'

"Legpuzzels zijn nu echt een hype", zegt Ale Sytsma van Pientere Puzzels. Mensen zijn nu thuis door het Coronavirus en zoeken afleiding.

'Flinke omzet'

De omzet van Pientere Puzzels is enorm gestegen doordat mensen nu massaal online puzzels bestellen. "Wat we normaal in een week draaien, hebben we nu op 1 dag", zegt Ale.

"Ook zitten we ver boven de piek die we normaal gesproken hebben op het einde van het jaar. De omzet is nu vijf tot zeven keer zoveel."

Puzzels die ingepakt worden voor verzending (Foto: Pientere Puzzels)

Goed doel

Maar Ale en Willemien zijn niet van plan om rijk te gaan worden met de omzet. Ze werken namelijk voor een goed doel. Alle opbrengsten gaan naar kinderen in armoede in ontwikkelingslanden. Pientere Puzzels werkt daarvoor samen met Compassion.

"We helpen nu 37 kinderen", zegt Ale. "Daar schrijven we ook brieven mee. Ze wonen in extreme omstandigheden in sloppenwijken." Ale reist er regelmatig naartoe om te kijken wat voor effect de financiele ondersteuning heeft.

'Beetje chaotisch'

Ale en Willemien moeten alle zeilen bijzetten om het aantal bestellingen bij te benen. Ale werkt ook nog eens vier dagen in de week werkt bij ASML. Willemien doet overdag de bestellingen en in de avond wordt alles ingepakt.

Stapels dozen met puzzels in de woonkamer van Ale en Willemien (Foto: Pientere Puzzels)

"Het is wel een beetje chaotisch of eigenlijk is het gewoon te gek", lacht Ale. "We zijn in de avond wel twee uur bezig nu. Nu staan er weer 57 dozen klaar om verzonden te worden. En in die dozen zitten soms 3 of zelfs 4 puzzels."

'Niet aan te slepen'

Ale en Willemien werken in het klein, hun toeleverancier Asmodee uit Helmond werkt in het groot. Het bedrijf is de grootste toeleverancier van ruim 6000 verschillende soorten spelletjes in Nederland. "Het gaat heel hard", zegt directrice Marjolein Lubberman. "Mensen zijn echt op zoek naar vertier thuis."

Het bedrijf doet niet in puzzels maar weet wel dat ze 'niet aan te slepen' zijn. "Nederland is van oudsher al een puzzelland. De verkoopcijfers van puzzels zijn altijd al hoger dan in de rest van Europa."

Het magazijn van spellendistributeur Asmodee in Helmond (Foto: Asmodee)

Creatief voor meer omzet

De stijging van de verkoop van bordspellen is lastig in cijfers uit te drukken, volgens Lubberman. "Online stijgt wel heel hard, maar bij fysieke winkels daalt het soms ook."

"Zelfstandigen met een spellenwinkel worden nu heel creatief om toch bestellingen te hebben. Aan het einde van de dag stappen sommigen bijvoorbeeld op de fiets om nog spellen te bezorgen."