Rustiger op de weg door coronacrisis, maar toch meer dieren doodgereden

Er mag dan minder verkeer zijn, omdat veel mensen in deze coronatijden thuis zijn: in Brabant zijn er dit jaar meer dieren op de weg omgekomen dan in dezelfde periode in 2019 of 2018. Het gaat hierbij om onder meer dassen, reeën en vossen.

In de eerste 82 dagen van dit jaar werden 307 dode dieren gemeld bij de Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF). Deze organisatie registreert alle doodgereden dieren in Brabant. Dezelfde periode vorig jaar kostte het verkeer in onze provincie 253 dierenlevens. In 2018 ging het om 280 dodelijke slachtoffers.

Deze periode bevat onder meer de eerste drie weken van maart oftewel de periode nadat dit jaar de eerste coronapatiënt in ons land werd gemeld. Dat was een man uit Loon op Zand.

Dieren overmoedig?

Een woordvoerder van de SAMF kan de aanhoudende stijging van het aantal doodgereden dieren niet begrijpen. Hij had juist een daling verwacht. Mogelijk worden de dieren overmoedig en onvoorzichtig, omdat het relatief rustig is op de weg. Of werden ze door het zonnige weer uit nesten gelokt.

Het massaal thuiswerken leidde wel tot minder verkeersslachtoffers onder mensen. In de eerste week na de uitbraak van het coronavirus daalde het aantal met meer dan vijftig procent, zo maakte verkeersonderzoeksbureau VIA in Vught bekend. Het massaal thuiswerken is goed voor de verkeersveiligheid, zo wordt geconcludeerd. Het is nog niet duidelijk of deze ontwikkeling zich de afgelopen weken heeft doorgezet.

