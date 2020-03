Beademingsapparatuur gestolen en teruggevonden in Breda

Bij een auto-inbraak in Breda zijn in de nacht van zondag op maandag onder meer zes sets beademingsapparatuur gestolen. De medische hulpmiddelen zijn maandag later op de dag teruggevonden in twee tassen bij een voetbalveldje in Breda. De politie heeft twee verdachten aangehouden: mannen van 41 en 49 jaar.

De eigenaar van de auto ontdekte de inbraak, in de Bredase wijk Boeimeer, maandagochtend. Behalve de beademingsapparatuur waren uit zijn wagen sportkleding en een bankpas weggehaald. De eigenaar rook onraad toen hij zag dat er met zijn bankpas om zeven uur was gepind bij een supermarkt in de binnenstad.

Eén van verdachten is een veelpleger

De supermarkteigenaar heeft de politie de camerabeelden van de pinnende mannen laten zien, waarop een van de agenten een bekende veelpleger herkende. De verdachten zijn aangehouden op de Veemarktstraat in Breda. Op hun aanwijzingen werden de tassen met persoonlijke spullen van de eigenaar teruggevonden bij de voetbalkooi in de wijk de Gampel. Het andere deel van de buit, de medische apparatuur, werd dank zij een tip van een getuige achter een school in de wijk Boeimeer aangetroffen.