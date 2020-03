Man sticht uit wraak brand in huis en zes auto's: tien jaar celstraf

Een man van 32 uit Waalwijk moet bijna tien jaar de cel in. Volgens de rechtbank in Breda heeft hij tussen februari 2017 en september 2018 een huis en zes auto’s in brand gestoken. Hij sloeg onder meer toe in Oosterhout.

Het waren allemaal wraakacties voor iets wat de slachtoffers hem of zijn vriendin hadden aangedaan. Hiervoor kreeg hij zes jaar. Daar komt nog eens bijna vier jaar celstraf bovenop, een voorwaardelijke straf na een eerdere veroordeling die hij nu alsnog moet uitzitten. Ook moet de man bijna 1500 euro aan schadevergoedingen betalen.

Raar loopje

De man bestookte in Oosterhout het huis van de ex-schoonouders van zijn vriendin met een brandbom. Volgens de rechter had dit veel erger kunnen aflopen. De andere brandstichtingen waren in Kaatsheuvel en Waalwijk. Hierbij werden in totaal zes wagens beschadigd.

De rechter baseerde zijn oordeel onder meer op camerabeelden waarop steeds een raar loopje van de man te zien is: een bepaalde knik en de voeten naar buiten. Bij de brandstichter is geen psychische stoornis vastgesteld.

De vriendin van de man heeft voor haar mogelijke aandeel in de brandstichtingen even vastgezeten. Zij werd in augustus 2018 samen met haar vriend opgepakt. Zij zal niet worden vervolgd.

LEES OOK: Man en vrouw opgepakt na meerdere brandstichtingen in Oosterhout, Kaatsheuvel en Waalwijk