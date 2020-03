Familiedrama Etten-Leur: 'Snelheid is nu cruciaal om Onur K. te vinden'

ETTEN-LEUR -

De politie roept iedereen die iets weet over de voortvluchtige Onur K., op zich te melden. "Snelheid is nu cruciaal", zegt de politie over de zoektocht naar de 33-jarige vader van het gezin dat afgelopen zaterdag dood werd gevonden in een huis in Etten-Leur. De politie besteedt daarom maandagavond aandacht aan de zaak in Bureau Brabant.