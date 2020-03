Hoe lang zitten we nog binnen? Kabinet beslist vandaag over verlenging coronamaatregelen

Eerdere persconferentie over de coronacrisis. (Archieffoto: NOS).

DEN HAAG -

Het kabinet buigt zich dinsdag opnieuw over de coronamaatregelen. Worden ze, zoals verwacht, verlengd en is er nog meer nodig om de verspreiding van het virus in te dammen. De crisiscommissie van het kabinet komt naar verwachting rond vier uur vanmiddag bij elkaar.