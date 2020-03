Een placemat met familiefoto’s om eenzaamheid te bestrijden

“Het corona-virus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel." Die woorden van koning Willem-Alexander inspireerden Maarten Weemen uit Haps. Nu maakt hij gratis placemats met familiefoto’s voor mensen in een ziekenhuis of verzorgingshuis. En die blijken gewild.

“Binnen een week hebben we dit uit de grond gestampt. Sinds gisteren zijn we live gegaan. En er zijn nu al honderd bestellingen binnen.”

Maarten maakt de gepersonaliseerde placemats met zijn broer Twan. De gebroeders Weemen runnen een grafisch bedrijf, Weemen Web Print Promo. “Als iedereen nu bedenkt ‘ik ben goed in dit of dat’ en daar iets mee doet. Daar wordt de wereld toch een beetje mooier van.”

Het bedrijf maakt en verzendt de placemats en foto's kosteloos. "De eerste vijftig enveloppen met kaarten en placemats zijn dinsdag gedrukt, ingepakt en klaar om verzonden te worden.

Familiefoto's nu extra waardevol

Blijkbaar hebben de broers met de familiefoto-service een grote behoefte gevonden. Zeker nu er bij verzorgingshuizen geen bezoek meer mag komen, zijn familiefoto’s waardevol. “Ik hoorde gisteren toevallig een arts oproepen om vooral persoonlijke foto’s te sturen. Daar kunnen ze dan de kamers mee aankleden.”

Het idee is nu specifiek toegespitst op zorginstellingen. “We willen dit graag in overleg met hen doen”, legt Maarten uit. “We hebben in eerste instantie Bernhoven, Pantein en ZZG Zorggroep benaderd. Die waren heel enthousiast. En er melden zich steeds meer instellingen.”

Als mensen kaarten en een placemat willen sturen naar iemand in een instelling die nog niet is aangesloten bij het initiatief, kan die worden aangemeld via de website van het bedrijf.

Het idee viel ook goed bij de medewerkers van het familiebedrijf. “Iedereen is erg enthousiast, er zijn zelfs medewerkers die aanbieden de enveloppen in hun eigen tijd naar de zorginstellingen te brengen.” Daar vallen vandaag dus de eerste vijftig in ieder geval op de mat.