Oude foto's helpen Corry Konings de coronacrisis door

Corry Konings is, wil ze best toegeven, bang voor het coronavirus. "Ik denk dat we er allemaal bang voor moeten zijn. Moet je kijken hoe veel mensen eraan overlijden. Dat is toch verschrikkelijk erg? Door een virus. En het gaat maar door. Ik hoop dat er er een keer een eind aan komt, dat het weg gaat ebben."

De zangeres blijft deze dagen binnen. Of nou ja, bij goed weer gaat ze de tuin in, om te snoeien. "Wel lekker om even in de buitenlucht te zijn. Want je komt nergens. Je bent alleen maar binnen."

Kleinkinderen

En als ze binnen is, gaat ze naar de zolder: "Boven heb ik zo veel foto's liggen. Je wilt niet weten hoeveel spullen we hebben. Echt niet normaal. Dus daar ben ik nu alles van aan het uitzoeken. Wat er weg kan. En dan kom ik zo veel foto's en krantenknipsels tegen. En denk ik: wat was dat toch allemaal leuk. En ik wil het niet weg doen. Want de kinderen zeggen: dat is leuk om later aan je kleinkinderen te laten zien: kijk, dat heeft oma allemaal gedaan."

Corry Konings in haar begintijd, vijftig jaar geleden, met de Rekels(foto: archief Corry Konings).

Corry Konings is van zichzelf best nostalgisch, geeft ze toe: "Ik kom nu zo veel oude dingen tegen. Daar maak ik dan een foto van en die stuur ik dan naar een collega. Ik zag Willem van Schijndel (De Deurzakkers) voorbij komen en ik schreef hem: weet je nog van toen?"

En dan is er nog die oude foto met een jonge Corry en een glimlachende André Hazes met een flinke bos haar.

Corry Konings en André Hazes. (foto: archief Corry Konings)

Door al die oude spulletjes gaan, het doet Corry meer dan ze vooraf dacht: "Als ik dan naar boven ga en ik zie al die spullen daar staan. Ik zei in een keer tegen mezelf, hardop: hier ligt mijn leven. Op mijn zestiende ben ik in het vak gekomen, vanaf 1969 ben ik platen aan maken. Dat is meer dan 50 jaar van mijn leven. Dat is gigantisch."

Corry Konings met haar moeder (foto: archief Corry Konings).

De foto met haar moeder emotioneerde Corry: "Dan denk ik: wat zijn ze toch vroeg gestorven. Daar sta je dan opeens bij stil. Maar ook genoeg leuke dingen hoor, die ik heb meegemaakt. Het leven is met een traan en een lach he. Net als de liedjes die ik zing. Mooi was die tijd."

Corry als kind. (foto: archief Corry Konings)

'Nog een keertje overdoen', ook zo'n hit van Corry. Maar dat hoeft voor haar toch niet, ook niet als ze door haar oude foto's bladert: "Ik vind het goed geweest. Reïncarnatie is dat he, dat je in een andere gedaante terugkomt. Ja doei. Daar ben ik een beetje te nuchter voor. Het is mooi zoals het was."

Volgend jaar wordt Corry Konings 70. "Al een hele leeftijd. Maar ik ga lekker verder. Weet je wat het is? Je blijft onder de mensen, hebt sociaal contact. Als je alleen maar thuis bent, dan raak je dat allemaal kwijt. Ik ben een bezige bij, dat houdt me jong."