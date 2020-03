Huisartsen vrezen dat mensen te lang rondlopen met ernstige klachten die losstaan van corona

Een van de huisartsen die aan de bel trekt is Lodewijk Doensen uit Deurne. Normaal komen er bij zijn praktijk dagelijks tussen de 50 en 100 telefoontjes binnen. Nu zijn dat er nog maar 20 tot 30. Het aantal mensen dat het reguliere spreekuur bezoekt is gereduceerd tot gemiddeld vijf.

“Ik maak me hier ernstig zorgen over”, zegt Doensen. “Het kan niet zo zijn dat mensen geen klachten meer hebben. Ik vrees dat mensen die ernstige klachten ontwikkelen ons niet benaderen en zo in de luwte blijven. Die klachten worden vaak erger als je langer wacht.”

Hausse aan patiënten

Dokter Vingerhoets van de Tilburgse huisartsenpraktijk Schuurmans signaleert eenzelfde trend. Hij is bang dat huisartsen over een tijdje een hausse aan patiënten krijgen. “Het kan statistisch gezien niet zo zijn dat mensen in maart 2020 veel minder hartaanvallen en herseninfarcten krijgen dan een jaar geleden. Dat kan gewoon niet.”

Patiënten lijken de zorg volgens de huisartsen te mijden vanwege de coronacrisis. De druk op de medische wereld is groot door het grote aantal ernstig zieke coronapatiënten. Ziekenhuizen hebben reguliere operaties uitgesteld, om coronapatiënten spoedzorg te kunnen bieden. Huisartsenpraktijken hebben op hun beurt ook een metamorfose ondergaan.

Coronaspreekuur

In Deurne is dat niet anders, waar intensief met elkaar samenwerkende praktijken een zogenaamd coronaspreekuur hebben opgezet. In een isolatiekamer op een aparte locatie worden mensen met luchtwegklachten, dus potentiële coronapatiënten, geholpen.

Om fysiek contact en besmettingsrisico’s te beperken, handelen huisartsen een groot deel van de reguliere zorgtelefoontjes op afstand af. Bijvoorbeeld door aan de hand van beeldbellen of foto’s diagnoses te stellen. Patiënten zonder luchtwegklachten en bij wie een medische indicatie is om gezien te worden, kunnen op afspraak wel naar de reguliere praktijk komen.

Reguliere zorg naar achtergrond

“Het heeft veel voeten in de aarde. Doordat de focus nu veel op het coronavirus ligt, is de reguliere zorg meer naar de achtergrond verdwenen. Als dit weken of maandenlang voortduurt, krijg je een zorgelijke situatie en kan het niet anders zijn dat mensen ernstige ziektes ontwikkelen”, vertelt Marian van Montfort, eveneens huisarts in Deurne. Doensen vult aan: “Probleem daarbij is: we liepen voor de coronacrisis al op onze tenen. Dat is nu niet anders. Het is amper te doen reguliere zorg te blijven leveren.”

Noodplan

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) herkent de waarschuwingen van Brabantse huisartsen. Met het Nederlands Huisartsen Genootschap smeedt de organisatie een plan om huisartsen te ondersteunen bij het leveren van 'noodzakelijke, reguliere zorg’. Dat is dinsdagochtend besloten. Het RIVM toetst het plan vervolgens aan geldende, medische richtlijnen. Een woordvoerder van de LHV: “De zorgen worden gedeeld en we gaan werken aan een plan. We kijken hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven.” Onduidelijk is wanneer dit plan daadwerkelijk op tafel ligt.

