Kans op terugval voor verslaafden, ook voor hen ligt zorg nagenoeg stil door coronacrisis

Mijke Klösters was vanaf haar zestiende verslaafd aan alcohol. Een jaar geleden zocht ze hulp en nu is ze van haar verslaving af. Maar nazorg is voor de 23-jarige vrouw uit Uden zeer belangrijk. En die is er nu amper.

Terugval

Twee keer per dag wordt Mijke nu gebeld door hulpverleners, maar verder moet ze haar verslaving zelf onder controle houden. Dat lukt haar tot nu toe, maar het is lastig. In haar omgeving ziet ze veel mensen terugvallen. ‘’Het is heel makkelijk om terug te grijpen naar de drug. Vooral ook omdat er amper controle op je is.’’

Bekijk in de video hoe moeilijk Mijke het heeft.

Amper controle

Volgens Jeroen Novak van GGZ Momentum in Breda is het logisch dat de (ex-)verslaafden het juist nu moeilijk hebben. ‘’De structuur in hun leven is weggevallen door de coronamaatregelen en de hele situatie zorgt voor stress.’’

Novak denkt dat er na de coronacrisis een grote groep ex-verslaafden weer teruggevallen zijn in hun oude gewoontes. Maar hij ziet ook een lichtpuntje: ‘’Een andere grote groep ziet juist nu dat ze in stresssituaties ook zonder de drugs of alcohol kunnen en dat geeft zelfvertrouwen.’’

Deuren open

Mijke denkt dat ze bij die laatste groep hoort. ‘’Ik heb het heel zwaar. De situatie moet niet heel lang meer duren voordat het mis gaat. Maar ik weet waar ik vandaan kom en hoe hard ik er voor heb moeten werken. Dat geeft me kracht om het vol te houden.’’

En lukt dat nou toch niet alleen: voor verslaafden die het echt heel lastig hebben, gaan de deuren van de verslavingszorg ondanks het coronavirus toch open. ‘’Wel met de nodige maatregelen maar we proberen er zo goed mogelijk te zijn’’, vertelt Novak.

Het lastige voor de hem en zijn collega’s is alleen dat de mensen die hulp nodig hebben zelf moeten komen. Buiten het contact via een videoverbinding staat er namelijk geen dagelijkse therapie op de agenda waarin ze problemen kunnen signaleren.