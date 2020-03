Ook het bloemencorso in Valkenswaard gaat vanwege de coronacrisis niet door

Het bloemencorso in Valkenswaard gaat vanwege de coronacrisis niet door. Dat heeft de organisatie dinsdagavond besloten. Het evenement zou worden gehouden op zondag 13 september. Maandag ging er ook al een streep door het bloemencorso in Zundert.

"De coronacrisis raakt ons allemaal. Door de maatschappelijke impact en de onduidelijkheid van de coronacrisis hebben wij met pijn in ons hart besloten om het bloemencorso te verplaatsen naar zondag 12 september 2021", zo laat de organisatie weten.

Voorbereidingen in de knel

Hoewel het corso pas in september op de agenda staat, beginnen de voorbereidingen al maanden van te voren. In Valkenswaard rijdt elk jaar een parade van veertien wagens door de straten. De bouw van die wagens door de deelnemende buurtschappen zou binnenkort al van start gaan. Vanwege de strenge coronamaatregelen kan dat niet.

"Afgelopen weken is er veel contact geweest met buurtschappen, bouwgroepen, werkgroepen, de gemeente en andere corso’s. Tot 1 juni mogen geen activiteiten met meer dan drie personen plaats vinden. Er is nog veel onduidelijkheid wat er daarna gaat gebeuren. In goed overleg is besloten de parade te verplaatsen naar 2021", aldus de organisatie.

Ook in Zundert was dit de reden om een streep te zetten door het bloemencorso.

