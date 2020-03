Auto slaat over de kop, bestuurder overleeft ongeluk niet

EINDHOVEN -

Een man van 68 is dinsdagmiddag verongelukt in zijn woonplaats Eindhoven. De man zat in een wagen, die rond vijf uur op de Meerhovendreef over de kop sloeg. Volgens de politie is hij onwel geworden. Zijn vrouw, die ook in de auto zat, was al uitgestapt toen het met haar echtgenoot misging. Zij bleef ongedeerd.