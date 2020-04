Ook toppers van Elkerliek verdienen steun: even eruit als de coronacrisis voorbij is

Wat voor het personeel van ziekenhuis Bernhoven in Uden kan, moet ook kunnen voor het personeel van het Elkerliek Ziekenhuis. Daarom ondersteunen wee medewerksters in de kinderopvang het ziekenhuispersoneel met een actie waarbij, net als in Uden, ook de plaatselijke horeca wordt geholpen.

Het komt erop neer dat mensen een bedrag storten op Geef.nl. De initiatiefnemers zorgen ervoor dat voor elke dertig euro een bon wordt gekocht die medewerkers van de twee ziekenhuizen bij de horeca in de omgeving kunnen inwisselen.

'Hart onder de riem voor Bernhoven'

Suze de Jong uit Uden en Liza Kremers uit Erp begonnen een week geleden met hun online actie 'Hart onder de riem voor de helden van Bernhoven ziekenhuis'. Ze willen in totaal 75.000 euro ophalen en zijn de 45.000 euro al gepasseerd.

Van zo’n goedgeefsheid kunnen Nina Vermeulen en Laura van der Heijden-Daams uit Helmond voorlopig dromen. Toch zijn ze erg tevreden met de respons sinds ze afgelopen weekend het voorbeeld volgden. "Toen we van het Udense idee hoorden, dachten we hoe gaaf het zou zijn wanneer er ook zoiets kon worden gerealiseerd voor het Elkerliek", vertellen de twee vrouwen die bij Kindcentrum LeLa in Helmond werken.

"We zijn bevriend met mensen die in het Elkerliek werken. We appen met hen en wat zij op een dag allemaal meemaken komt wel aan, zeg. Ook kennen we mensen in de horeca en voor hen is het ook belangrijk dat we deze actie houden.” Twee vliegen in één klap dus.

Succes gewenst

“Wij hopen ten minste 67.500 euro op te halen, zodat we alle medewerkers van het Elkerliek een dinerbon van dertig euro kunnen geven. Met nog twee maanden te gaan hebben we een tiende van het streefbedrag binnen. We hebben inmiddels ook contact gehad met Suze en Liza en ze wensten ons veel succes toe,” vertelt Nina.

De bedragen die binnenkomen voor de ‘Helmondse toppers’ variëren van tien tot honderd euro en gaan soms vergezeld van steunbetuigingen als "Mooie actie, succes ermee. Ze hebben het verdiend!" Ook vanuit het Elkerliek, de plek waar de Helmondse helden van de zorg werken, zijn er positieve reacties binnengekomen. Nina en Laura hebben een speciale Facebookpagina waarop ze informatie over hun actie delen.