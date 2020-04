Fier bovenaan met 45 punten uit 17 wedstrijden, maar toch mag RWB niet promoveren

Het was zijn eerste jaar als hoofdtrainer en het ging Larry van Ommen met zijn team voor de wind dit seizoen. In de vierde klasse stond voetbalclub RWB uit Waalwijk met 45 punten uit 17 wedstrijden strak bovenaan in de competitie. Promoveren was slechts een kwestie van tijd. Maar het mocht niet zo zijn.

In verband met de coronacrisis heeft de KNVB besloten de competities niet meer uit te spelen. Er zijn dit seizoen geen kampioenen, niemand degradeert en niemand promoveert.

“Heel erg balen. Ik was echt heel erg boos”, vertelt Larry over het moment dat hij het nieuws hoorde van de KNVB. En ook zijn team was bepaald niet blij met het nieuws. “Ik merkte dat ze wel over de zeik waren, ja. Het ging zo goed! Vorig jaar waren we gedegradeerd en dit seizoen wilden we meteen weer terug. En het ging goed. We waren er bíjna.”

Dat het goed ging met RWB is nog een understatement. De club won veertien keer en speelde drie keer gelijk. Een perfecte start voor de kersverse hoofdtrainer, bij de club waar hij twee jaar geleden nog aanvoerder was. Larry: “Ja, ik baal er echt flink van. Maar er is weinig aan te veranderen.”

Er is geen andere keus dan de blik nu vast te richten op volgend seizoen. Om dan op nieuw te proberen promotie af te dwingen. “We waren net gestart met de gesprekken voor volgens seizoen. Ik hoop dat we dit team compleet kunnen houden en volgend seizoen dan weer voor het kampioenschap kunnen spelen.”