Zoomen is de nieuwe hype bij zorggroep Archipel: 'Mensen worden creatief'

"Mensen zijn heel creatief om contact te kunnen leggen met familieleden nu ouderen in de zorg geen bezoek mogen ontvangen. Zoomen is hier het nieuwe werkwoord." Dat zegt Katinka van Boxtel, bestuurslid van zorggroep Archipel. De video-app wordt in de zorg massaal gebruikt om contact te hebben met familie.

De app is eigenlijk bedoeld voor videoconferenties, maar wordt nu ook massaal gebruikt om mensen te zien en te spreken met wie je niet in één ruimte mag komen. Door de coronacrisis komt dit in de zorg natuurlijk veel voor.

Eerder al kwam Archipel in het nieuws omdat mensen met een hoogwerker voor het raam konden zwaaien naar een familielid in het verzorgingshuis. Met nog minimaal een maand strenge regels en géén bezoek door corona is het zwaar voor verplegend personeel en mensen die zorg krijgen.

Aan bijvoorbeeld dementerenden is dit niet uit te leggen.

"Het is vooral zwaar dat verplegend personeel bij mensen niet even een arm om de schouder kan leggen of even kan knuffelen", zegt Katinka. Veel ouderen begrijpen de maatregelen wel. Maar aan sommige mensen, bijvoorbeeld dementerenden, is het niet uit te leggen.

Ook voor de verpleging is het heel zwaar nu. Of ze het volhouden? "Dat is geen vraag, het zijn bikkels in de verpleging", zegt Katinka. Oud-verpleger Frank Hendriks is tegen wil en dank tijdelijk coronacoördinator bij Archipel. Hij zegt dat verplegers soms ook emotioneel zijn en een huilbui hebben. "Wij praten veel met onze mensen over de maatregelen."

Nog een maand zonder bezoek en afstand houden is hoe dan ook afzien. Wat mensen enorm veel deugd doet zijn kaartjes en briefjes met hartjes die ouderen spontaan in de brievenbus krijgen. "We zijn dat ondertussen gewoon gaan vinden, maar ik doe een oproep aan mensen: ga daarmee door, het is heel waardevol", zegt Frank.

Mondkapjes

Naast alle emoties is er ook nog een praktisch probleem. Ook verplegend personeel werkt nu vaak met mondkapjes, schorten en handschoenen. Er is nog steeds een tekort aan materiaal dat beschermt tegen het coronavirus. "Wij kunnen nog één week vooruit", zegt Frank. Hij hoopt dat dit probleem snel kan worden opgelost, zodat de bikkels in de verpleging veilig hun werk kunnen blijven doen.

De Zoom-app is te vinden in de Google Play Store en de Apple App Store.