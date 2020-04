Vrouw 's nachts overvallen in haar huis, daders met buit vertrokken

De vrouw werd waarschijnlijk in de nacht van dinsdag op woensdag overvallen. In eerste instantie vertelde de bewoonster aan de politie dat er was ingebroken, later bleek dat het om een overval ging.

Volgens een fotograaf ter plaatse is de voordeur van het huis opengebroken. De forensische opsporing doet onderzoek. De bewoonster raakte niet gewond. Slachtofferhulp staat de vrouw bij.