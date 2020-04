OG3NE supertrots dat Queen hun thuisisolatieversie van Bohemian Rhapsody heeft gedeeld

“Dat is wel ultiem gaaf”, reageert Shelley van OG3NE in het radioprogramma Brabants Bont, “Dat ze het zien überhaupt en dat ze het dan ook nog waarderen.”

Het was wel even een vreemd moment om erachter te komen dat de originele makers van het liedje hun versie hadden ontdekt. “Dat was wel even gek natuurlijk. We moesten even goed kijken, vaak is het een fanaccount of zo. Maar dit bleek hun officiële Instagrampagina te zijn. Het voelt wel heel goed dat ze blij zijn met wat we met hun liedje doen.”

Of het nu ook gevolgen gaat hebben, durft Shelley niet te zeggen. Staan ze straks in het voorprogramma van Queen? “Daar houden we ons voor aanbevolen!”

Technisch is het niet zo goed natuurlijk. Het blijft een telefoonopname.

Maar voorlopig gebeurt er überhaupt niets. Shelley, Amy en Lisa zitten in volledige thuisisolatie. Dat heeft te maken met de gezondheid van Amy, vertelt Shelley. Ieder apart van elkaar dus. Maar toch blijven de meiden zingen en maken ze video’s in thuisisolatie.

En dat valt nog niet mee. “We zoeken dan ieder een plek in huis waar het niet te veel galmt. En we hebben oortjes in waarmee we de audio kunnen horen. Later worden de beelden dan bij elkaar gevoegd.”

Het resultaat mag er wezen, maar zo goed als een studio-opname wordt het nooit, zegt Shelley. “Technisch is het niet zo goed natuurlijk. Het blijft een telefoonopname, dat hoor je sowieso. We doen wel ons best om het zo goed mogelijk in te zingen. Maar het is maar één take natuurlijk.”

En dan is een nummer als Bohemian Rhapsody nog een extra uitdaging. “Normaal gesproken is het de opening van onze theatershow”, vertelt Shelley. “Omdat we veel shows hebben moeten cancelen of verzetten, hebben we ervoor gekozen dit nummer te doen.”

Bekijk hieronder de versie van Bohemian Rhapsody van OG3NE: