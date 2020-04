Stuk rustiger op de Brabantse wegen door corona: 40% minder verkeer

Het is aanzienlijk rustiger op de Brabantse wegen door de coronacrisis. Er is zo'n 40% minder verkeer op de weg, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

De NDW is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke wegbeheerders. Met sensors in het wegdek meten ze de verkeersdrukte.

Andere provincies

Ze vergeleken het aantal auto's dat op dinsdag 3 maart over de wegen reed, de coronamaatregelen waren toen nog niet van kracht, en het aantal van afgelopen dinsdag 31 maart.

Vergeleken met 3 maart is een daling van zo'n 40% te zien in Brabant. In Overijssel en Drenthe is de daling iets minder groot (31 en 32%), in Noord-Holland en Utrecht is het verschil juist nog iets groter dan bij ons (43 en 44%).

Wel veel vrachtverkeer

Kijkend naar het vrachtverkeer valt op dat daar nauwelijks verschillen zichtbaar zijn. In Brabant rijden 6% minder vrachtwagens op de weg. Opvallend: in Overijssel, Friesland en Drenthe rijden zelfs iets meer vrachtwagens dan vóór de coronamaatregelen.

Op 9 maart werden Brabanders met milde gezondheidsklachten opgeroepen thuis te blijven, enkele dagen later riep het kabinet op om als dat mogelijk is altijd thuis te werken. Dat is nu terug te zien in het verkeer.