OSS’20 mogelijk naar de rechter om promotie bij de KNVB af te dwingen

Trainer Bertran Kreekels heeft alle begrip voor het besluit om niet meer te voetballen, maar omschrijft de gevolgen als onwerkelijk. “Een schandalig besluit. Driekwart van de competitie is gespeeld en we staan een straatlengte voor, dan kun je dit niet maken.”

OSS’20 viert dit seizoen haar honderdjarig bestaan en is in de Derde Divisie nagenoeg zeker van het kampioenschap. Met nog tien duels te spelen heeft de ploeg 14 punten voorsprong op de nummer twee Jong ADO, maar is uitgesloten van promotie. OSS’20 heeft 17 punten voorsprong op OFC, de directe concurrent voor promotie.

De spelers van OSS’20 hadden dit niet aan zien komen en reageren teleurgesteld op het besluit, net als voorzitter Edgar Janssen. “We gaan eerst in overleg met de KNVB, daarna zijn juridische stappen zeker een optie.”

Trainer Kreekels vindt ook dat de KNVB niet één lijn trekt. “Als het betaalde voetbal wordt gestopt dan zouden Cambuur en De Graafschap wel mogen promoveren naar de Eredivisie. Dan kun je dit bij ons niet maken!”

Bij OSS’20 wordt nu gewezen naar de Belgische voetbalbond. Die heeft de competities ook stilgelegd, maar alle nummers één zijn kampioen en promoveren, de nummers laatst degraderen.

Geluk of pech

Het sentiment over geluk of pech wordt op alle niveaus en in alle leeftijdscategorieën van het Brabantse amateurvoetbal gevoeld. Zo haalde SV Tivoli dat op zondag speelt in de derde klasse D pas één punt in 17 wedstrijden. Degradatie leek onafwendbaar, erkent secretaris Marc van Hout. “Dit zagen we niet aankomen, we waren ons ook al aan het voorbereiden op een seizoen in de vierde klasse.”

Tivoli werd de afgelopen jaren twee keer kampioen en promoveerde daardoor ook twee keer. Dit seizoen was er een nieuwe jonge selectie die het heel moeilijk had. Of het nou goed is voor Tivoli dat de ploeg in de derde klasse blijft, weet de secretaris ook niet. “Als sportman wil je zo hoog mogelijk spelen. Over een jaar zien we wel of het geluk of pech was.”

Kampioenschap

In de vierde klasse C zit RWB min of meer in hetzelfde schuitje als OSS’20. De Waalwijkers hebben tien punten voorsprong op de nummer twee met nog negen duels te gaan. Voorzitter Bas Bruurman baalt ook. “Zomaar tien punten door het afvoerputje! Hadden ze het Belgisch voorbeeld maar gevolgd. Nu op naar volgend seizoen.”