Musea zijn dicht, maar in Tilburg kun je coronakunst gaan kijken

In de etalages van het huis van Brands in de Stedekestraat, om de hoek bij museum De Pont, is iedere twee maanden een nieuwe expositie te zien. De 'Corona special' die sinds woensdagmiddag te zien is, is twee weken geleden ontstaan. Razendsnel had Brands twintig kunstenaars bij elkaar.

Martijn de Boer - 'Corona 3'

Als we Brands vragen er wat werken uit te lichten, loopt hij al snel naar een aquarel van Martijn de Boer. Een man die niest, het angstbeeld van nu. "Als je dit ziet, word je bang dat het het krijgt. Het heeft nu iets heel dreigends."

Sjon Brands - 'Social Distancing 1'

Zelf heeft hij vrolijker werk gemaakt. "Ik vind dat kunst niet strijdig hoeft te zijn met humor. Het leven is al ernstig genoeg." Brands liet zich inspireren door de sociale afstand van anderhalve meter. "Een advies voor de Nederlandse bevolking. Goed is met de billen tegen elkaar. Maar het beeld van de innig verstrengelde vrouwen, dat is fout."

Het vakantieboek van Jeroen de Leijer.

Eefje Wentelteefje

Ook Jeroen de Leijer, bekend van Eefje Wentelteefje, maakte een bijdrage. Van hem is het vakantieboek 'Niemand de deur uit' te zien in de etalage. "Speciaal voor de expositie heeft ie zelf wat zitten frobelen", lacht Brands. De Leijer knipte en tekende wat opdrachten uit zijn eigen doeboek.

Dan weer ernstig: "Ik weet dat het voor veel mensen heel ernstig is, deze coronacrisis. Maar de enige manier om het te overleven is volgens mij ook om het te relativeren. Want humor, kunst en cultuur zijn in deze tijd heel belangrijk om niet enorm chagrijnig te worden."

De tentoonstelling 'Corona Special' is te zien in de etalages in de Stedekestraat 15 in Tilburg, dag en nacht, toegang gratis.