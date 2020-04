Peer en Dini zitten vast in Nieuw-Zeeland: 'We missen onze kleinkinderen, maar ze maken het goed'

Sinds begin maart zijn Peer en Dini (beiden 67) al op reis in Nieuw Zeeland. “Na twee weken kregen we van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en onze reisorganisatie het dringende advies om terug te keren naar Nederland”, vertelt Peer.

Ze vonden een vlucht met Emirates, maar als het stel op de luchthaven komt mogen ze niet mee. “We stonden bij de incheckbalie en kregen daar te horen dat we niet mee mochten”, vertelt Peer. “We zouden een overstap van tien uur hebben in Sydney in Australië en je mag daar maximaal acht uur blijven.”

Dini en Peer verblijven in een motel

De twee gingen naar een motel zo’n tachtig kilometer van Christchurch. Toen begon in Nieuw Zeeland de lockdown. “Alles ging meteen dicht”, vertelt Peer. “Op dit moment is het hier veel strenger dan in Nederland. We kunnen te voet naar één supermarkt. Voor de rest is het dorpje nu een spookstad. Je mag alleen de weg op als je aan kunt tonen dat het echt noodzakelijk is.”

In het motel hebben Peer en Dini een appartement, met woonkamer en keukentje. Het uitzicht is mooi. De dagen bestaan nu uit wat wandelen, lezen, een beetje werken en boodschappen doen.

“De maatregelen zijn best extreem," zegt Peer, "maar de mensen accepteren het hier wel. Wij kunnen het ook best hebben hier, we missen natuurlijk de kinderen en kleinkinderen maar zolang we weten dat het met hen en familie en vrienden goed gaat, dan is het niet zo’n probleem."

Het uitzicht vanuit het motel

Het is op dit moment nog compleet onduidelijk wanneer ze weer terug kunnen naar Nederland. In eerste instantie mocht er tot en met 31 maart geen buitenlands vliegtuig landen in Nieuw-Zeeland. Deze maatregel is nu voor onbekende tijd verlengd.

Maar zegt Peer: “Onze problemen zijn peanuts vergeleken met wat anderen nu moeten doorstaan. We zitten ook niet te piepen of te mopperen. Dit komt wel goed."