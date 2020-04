Support Your Locals: een verrassingsdoos vol met voedingswaren van plaatselijke ondernemers

In een achtertuin aan de Stationsstraat in Veghel staan kratten met aardbeien, brood, vleeswaren, eieren, groeten, fruit en zakjes koffie. Allemaal producten van lokale producenten.

Jesse van de Valk is er samen met wat hulp bezig om dozen te vullen. "Ik wil lokale voedselondernemers helpen om hun producten in deze tijd op een alternatieve manier te verkopen" zegt Jesse tussen alle voedingswaren.

Honderdvijftig dozen

"Veel ondernemers leveren vooral aan horeca en bedrijven, die zijn dicht, dus ze blijven met hun spullen zitten", gaat Jesse verder. Mensen die lokale ondernemers willen helpen in deze barre tijden kunnen voor 25 of 40 euro een doos bestellen met allerlei producten. "We zijn een week geleden begonnen en gaan vandaag de honderdvijftigste doos wegbrengen", vertelt Jesse trots.

Koffiebranderij NOORD Coffee-roasters op de Noordkade in Veghel is een van de lokale ondernemers die de markt zag instorten door de coronacrisis. "Wij leveren vooral aan horeca, bedrijven en evenementen. Dat ligt voor negentig procent stil", zegt Marc van Berkel.

Duizenden kopjes koffie

Hij is met zijn bedrijf ook koffieleverancier van Paaspop, maar dat gaat ook niet door. Dat scheelt duizenden kopjes koffie. "De paar zakjes die we met die initiatief verkopen gaan dat gat niet dichten, maar het is mooi om op deze manier lokaal gebrande koffie ook bij particulieren koffiedrinkers te kunnen laten bezorgen", vertelt Marc.

Jesse rijdt deze woensdag langs 50 adressen. De doos wordt voor de deur gezet en Jesse neemt een paar meter afstand. Een vrouw, die een doos vol lokale producten voor haar deur vindt, zegt dat ze het belangrijk vindt om op deze manier de ondernemers te kunnen helpen. "Ze maken mooie producten en het zou jammer zijn als die niet verkocht worden", zegt ze.