De eerste irritaties duiken op als je al twee weken met z'n allen thuis moet werken en leren

De kamers in het huis zijn strikt verdeeld:

Frank is de vader van het gezin en zit tussen negen uur 's morgens en zes uur 's middags in de woonkamer te werken.

Een verdieping hoger zitten Puk (12), Kato (13) en Vera (15) lessen te volgen.

Op zolder zit Jan (17) te studeren voor de laatste schoolexamens.

Een paar meter verderop zit zijn moeder Wendy in een telefonische vergadering.

Problemen

En zo gaat dat al sinds 16 maart. Moeder Wendy vindt het verbazingwekkend goed gaan. "Iedereen werkt zelfstandig en af en toe moeten we helpen omdat er bijvoorbeeld problemen zijn met de computers." De kinderen uit het gezin missen de lessen en zijn bang een achterstand op te lopen.

Maar de irritaties beginnen wel op te lopen. Vooral omdat ze de hele dag op elkaars lip zitten en geen andere mensen meer zien.

Bekijk hier hoe familie Van der Kruis met het thuis leren en werken omgaat:

Terwijl Frank via een videoverbinding in een bespreking zit, komen Puk en Vera naar beneden gestormd. Dat zorgt bij Frank al voor de eerste irritaties. "Ze komen dan lachend binnen gelopen en laten de deur open staan. Dat is soms heel vervelend." Moeder Wendy voegt daaraan toe dat de muziek die de kinderen af en toe draaien, ook erg storend is.

Maar uiteindelijk gaat het overdag allemaal wel soepel en is er geen chaos. Volgens de jongste, Puk, gaat is er juist bij het eten veel spanning. "Tijdens het avondeten merk je dan toch dat iedereen de hele dag binnen en op elkaar zit", zegt Jan. Vera merkt dat ook goed: "Je gaat elkaar wat irriteren want er gebeurd niks meer op een dag."

Nog vier weken

Het nieuws dat het gezin nog vier weken zo goed als binnen moet blijven komt vooral bij de ouders hard aan. Beide missen ze de drukte van het kantoor en het contact met de collega's. De kinderen maken zich vooral zorgen om de schoolmusical en de zomervakantie in Spanje. "Die vakantie is heel belangrijk voor ze", zegt Wendy. "Daar zijn al veel tranen om gelaten als ik erover begin dat die misschien niet door kan gaan."