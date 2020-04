Kroegbazen in Breda dreigen met actie tegen FOX Sports: 'Deel abonnementsgeld terug'

Voetbal kijken op een groot scherm in het café kost de horecaondernemer geld. Om bijvoorbeeld wedstrijden in de Eredivisie of de Keuken Kampioen Divisie samen met klanten live te beleven, moet een licentie bij FOX Sports worden gekocht. Die tikt de kroeg per vierkante meter af en kost gemiddeld zo'n 1500 euro per jaar. Eenmalig of in maandelijkse termijnen.

Actie

Nu er door de coronacrisis niet gevoetbald wordt, vinden twee Bredase cafébazen dat er ook minder betaald hoeft te worden. Omdat FOX Sports niet thuis geeft als er contact wordt gezocht, willen zij actie ondernemen.

"We betalen abonnementsgeld, maar krijgen helemaal niets meer te zien", zegt Johan de Vos, uitbater van Café Boerke Verschuren. "Dat is niet eerlijk. We hebben FOX Sports benaderd, maar ze geven tot nu toe geen krimp. Maar dit gaat over serieus geld en we willen een deel van het abonnementsgeld terug."

In de video leggen kroegbazen Peter Rietveld en Johan de Vos uit waarom ze actie willen voeren tegen FOX Sports:

Zijn collega Peter Rietveld, eigenaar van Café Nummer 10, zegt dat een tegemoetkoming ook echt nodig is tijdens deze crisis. En als FOX niet wil praten dan moet de betaalzender maar voelen, zo redeneert hij.

"Wij willen graag voetbal laten zien, maar dat kan dus niet. FOX Sports wil wel gewoon de centen hebben, maar dat lijkt mij heel krom. Voor iets wat niet geleverd wordt, hoef je toch niet te betalen. Ik stel dan ook voor dat wij met heel de Bredase horeca de licentie opzeggen en kijken wat FOX Sports er dan van zegt."

Dat er ook voor FOX Sports sprake is van overmacht, maakt weinig indruk op de Bredase ondernemers. "Het is zeker overmacht, maar FOX maakt nu ook geen kosten omdat ze niet naar de stadions hoeven", zo redeneert Johan de Vos. "Ze hoeven dus niks te doen, maar wij moeten wel betalen. Ik ben er wel een beetje klaar mee dat ze zo stil blijven, want voor ons ondernemers is het serieus geld dat we nu goed kunnen gebruiken. Laten we met elkaar kijken wat er mogelijk is. Kom met een oplossing!"

Kop in het zand

Tot nu toe is dat niet gebeurd, maar de Bredase horecaondernemers laten het er dus niet bij zitten. Ze hadden het al eerder aan de stok met FOX Sports. De cafébazen vonden vorig jaar dat de duels van hun club NAC niet vaak genoeg uitgezonden werden en NAC-supporters hadden hierdoor zelfs het plan opgevat om massaal een bezoek te brengen aan de redactie van de voetbalzender.

"Ze steken nu weer de kop in het zand", zegt De Vos, opnieuw geïrriteerd. "Pas als de druk hoog opgevoerd wordt, komen ze een keer praten. Maar als het nodig is dat we daar weer met z'n allen koffie gaan drinken, dan stel ik voor dat we dat lekker gaan doen. Eens kijken of we er dan uit kunnen komen met elkaar."