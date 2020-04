Excuusbrief van Brabant aan provincies na kopen van boerderijen in Noord-Holland, Drenthe en Zeeland

De provincie Brabant stond onder druk bij de aankoop van zes boerderijen, twee in Brabant en vier buiten de provincie. Zo legt Brabant het aan de andere provincies uit. Voor 12 mei moet de provincie van de Raad van State een oplossing vinden voor de extra stikstof die ontstaat bij de aanleg van Logistiek Park Moerdijk. Volgens het provinciehuis kost het de provincie ruim 14 miljoen euro als de aanleg van dat industrieterrein wordt afgeblazen.

Op veel plaatsen is verontwaardigd gereageerd op de koop van de boerderijen. Andere provinciebesturen vinden dat Brabant eerder had moeten overleggen. De boerenorganisaties vinden het maar niets dat Brabant stikstofruimte van boeren gebruikt voor de Brabantse industrie. Het is een punt dat in de hele stikstofcrisis erg gevoelig ligt, zoals ook CDA-Kamerleden benadrukken in vragen die ze hebben gesteld aan minister Schouten.

Charmeoffensief

In een woensdagmiddag verstuurde brief biedt het Brabants provinciebestuur excuses aan. "We hadden niet de mogelijkheden om te wachten", schrijft Brabant aan alle andere provincies. Brabant wil bovendien een deel van de stikstofruimte aanbieden voor 'publieke' projecten in die andere provincies.

Nu heeft de provincie dat charmeoffensief ook hard nodig. Of de provincie de stikstofruimte die is gewonnen door de koop van de boerderijen ook echt mag gebruiken voor Logistiek Park Moerdijk hangt af van overleg met het rijk én... de andere provincies. "We hopen dat het vanaf mei of juni mogelijk wordt", is de laatste veelzeggende zin in de excuusbrief.

Taaie tegenstanders

Logistiek Park Moerdijk is een 142 hectare groot bedrijventerrein in de oksel van de A16 en de A17. Over de aanleg ervan wordt al ruim tien jaar gesteggeld. De Vereniging Milieugroep Moerdijk en de Stichting Behoud Buitengebied blijken taaie tegenstanders.

Eind vorig jaar zette de Raad van State de zaak op scherp. Brabant kreeg een half jaar om aan te tonen dat de aanleg van het bedrijventerrein niet voor extra stikstof in natuurgebieden ging zorgen. Dat was een paar maanden na de beroemde uitspraak van de Raad van State die het hele Nederlandse stikstofbeleid op de helling zette.

Funda

Volgens de brief aan de andere provincies heeft Brabant de zes boerderijen voor een deel op Funda gevonden. Voor elke boerderij is een aparte deal gesloten. Omdat de boerderijen nu niet langer gebruikt kunnen worden om vee te houden, komt er stikstofruimte beschikbaar voor Logistiek Park Moerdijk.

Brabant heeft daarmee snel toegeslagen. Het overleg met andere overheden hoe stikstofruimte precies gebruikt kan worden, loopt nog. Ook het stikstofregistratiesysteem dat daarvoor nodig is, staat nog in de kinderschoenen. Dat verklaart de boosheid van andere provincies.

Boeren sowieso tegen

De boeren, verenigd in het Landbouw Collectief, hebben een andere reden om boos te zijn. Zij zijn er sowieso tegen dat stikstofruimte uit de landbouw wordt ingezet voor de industrie. Ze zijn bang dat de mogelijkheden voor hun sector daardoor steeds beperkter worden. Boeren waarschuwen elkaar al een tijdje voor ondernemers die met veel geld het boerenerf opstappen om van de boer stikstofruimte te kopen voor de aanleg van wegen of woningbouw.

De aankoop van de zes boerderijen kost de provincie uiteindelijk vier miljoen. Een deel van de gebouwen wordt weer verkocht. Die vier miljoen moet terugverdiend worden door het Logistiek park Moerdijk.