'Een emotionele achtbaan': familie bedankt zorgpersoneel voor hulp aan moeder Jeanne

Even zwaaien naar mama in het Antonius Ziekenhuis in Sneek (foto: Kelly van der Heijden).

T-shirts met rode hartjes achter de ramen, spandoeken, lichtshows: als er één beroepsgroep door alle corona-ellende nog populairder is geworden, dan is het wel de zorg. Dat geldt, na alle hulp voor moeder Jeanne (70), zeker voor de familie Hermans uit Uden en Volkel. ‘Ze hebben het zó druk en maken toch altijd weer tijd. Dat is heel bijzonder.’

“Mijn moeder was al een week ziek thuis toen de huisarts belde en zei dat ze even op het spreekuur voor corona moest komen. Ze werd onderzocht en in sneltreinvaart naar de triagetent van ziekenhuis Bernhoven gestuurd”, zo begint dochter Kelly het verhaal. “Na een paar testen wisten ze dat ook onze moeder positief was.”

Tot overmaat van ramp kon Jeanne, gezien het extreem hoge aantal besmettingen in de regio, niet in Bernhoven blijven. In plaats daarvan werd ze de volgende dag met de ambulance naar het Antonius Ziekenhuis in Sneek gebracht. “Een emotionele achtbaan”, aldus haar 43-jarige dochter.

Zwaaien door een raampje

“Omdat ze niet veel bij zich had, zijn we afgelopen zondag met een tas vol spullen naar Sneek gereden. Wetend dat we haar niet mochten zien. Dus 400 kilometer van Uden naar Sneek en terug zonder een glimp van ons mam.”

Maar, en meteen de reden waarom Kelly de loftrompet steekt voor het zorgpersoneel, dat liep even anders. “Toen we de tas op de afdeling hadden gebracht, dachten we om even met beeld te bellen, zodat het net leek of we toch dichtbij waren. Op dat moment was er een verpleegkundige onze moeder aan het verzorgen. Ze vertelde dat er ergens achter een brandtrap een raampje niet afgeplakt was, waar ze ma even naar toe zouden brengen zodat we toch even konden zwaaien.”

“Wij vlug naar dat raampje rennen, wat op de isolatieafdeling uitkwam. En ja, daar stonden ze met haar! Zo’n emotioneel moment, echt onbeschrijfelijk. Respect voor de verpleegkundigen die ondanks alle hectiek en stress dit voor ons tussendoor wilden doen.”

Uitvaart

Hoe hard de familie door het virus is getroffen, bleek woensdag nogmaals. “Vandaag was er een uitvaart van een familielid van ons die aan corona is gestorven. We hadden een link gekregen zodat we via YouTube live mee konden kijken. Ook mijn moeder die nog steeds in Sneek ligt. Weer een verpleegkundige die vroeg of mam dit aankon. Ze bood aan om, ondanks de coronadrukte, samen met mam te kijken zodat ze haar emotioneel zou kunnen ondersteunen. Hoe lief? Superlief!”, aldus Kelly.

“We willen alle mensen uit de zorg bedanken en ons respect tonen. Ze hebben het zó druk en maken toch altijd weer tijd. Dat is heel bijzonder. Onze moeder is sinds twee dagen iets aan de betere hand. Ze zal voorlopig nog in het ziekenhuis moeten blijven omdat ze nog niet zonder zuurstof kan, maar we zijn positief en hopen dat ze snel weer bij pa in het zuiden mag zijn. Die is best van slag en je kunt nu goed zien dat ze samen écht een twee-eenheid zijn.”

