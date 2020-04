Gesprek over stikstof tussen boeren en minister Schouten loopt vast: 'Gemiste kans'

Hoe nu verder? Dat is de grote vraag nu het Landbouw Collectief woensdag het overleg met minister Carola Schouten van Landbouw over het stikstofbeleid heeft stopgezet. De organisatie, waarin dertien belangenclubs zijn vertegenwoordigd, voelt zich als gesprekspartner niet serieus genomen.

Ook Erik van Oosterhout uit Made, bekend van boerenacties eind vorig jaar, is teleurgesteld in de minister, zo zei hij donderdagmorgen in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker! Schouten laat weten dat wat haar betreft de deur open blijft staan.

Ieder dreigt eigen weg te gaan

Met mijn koeien, mijn stallen, gaat het lekker, maar de onderhandelingen met de minister verlopen wat minder”, vertelt Van Oosterhout. “Ik heb begrepen dat de twee partijen onverrichter zake uit elkaar zijn gegaan. Of er nu sprake is van een impasse? Ik denk dat de minister nu verder gaat met haar eigen agenda en dat de boeren dat ook gaan doen.”

“Het Landbouw Collectief heeft in november echt vergaande plannen gepresenteerd, maar het lijkt erop dat het niet goed komt. We hebben voorgesteld mest aan te lengen met water, minder eiwitten in het voer te laten opnemen en koeien meer weidegang te geven. Volgens ons is dit de beste manier om bedrijven in stand te houden. Altijd beter dan veehouderijen op te kopen, want zo hou je geen boer meer over.”

“Ik had echt hoge verwachtingen van het gesprek van woensdag. Toen had het moeten gebeuren. Ik vind het een gemiste kans, omdat je in deze coronatijden niet zo gemakkelijk bij elkaar kunt komen.”

'Juridisch lam geslagen'

Ook Linda Janssen had vooraf goede hoop, maar die werd volgens haar al snel de kop ingedrukt. Toch moet ze het hebben zien aankomen. “In november hebben we onze plannen ingediend, waarbij we zelfs drie keer zo veel ammoniak wilden terugdringen dan de regering ons wilde opleggen. Maar de gesprekken die we daarna hebben gevoerd, verliep stroever en stroever. Al onze ideeën werden juridisch lam geslagen. We voelen ons niet gehoord.”

Volgens Janssen krijgt ze steun van de achterban, al zal de leek zich afvragen of het Landbouw Collectief met het staken van de gesprekken de boeren juist in de steek heeft gelaten. “Zeker niet! Wij gaan ons binnen het collectief verder beraden over de vraag hoe we de boeren kunnen blijven helpen en hoe we de ammoniakuitstoot kunnen terugdringen. We gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg. Ook blijven we in gesprek met de provincie. Maar het blijft jammer, juist in deze coronacrisis. Er is immers al veel onzekerheid en verdriet.”

Nieuwe maatregelen

Landbouwminister Carola Schouten bleef er in een reactie op Radio 1 op hameren dat boeren (stikstof) moeten inleveren om de economie draaiende te kunnen houden. “Als de coronacrisis voorbij is, willen we bijvoorbeeld dat er weer gebouwd gaat worden. Ik wil nieuwe maatregelen toch echt dit jaar invoeren.”

“Ik heb altijd gezegd dat ik het liefst met mijn gesprekspartners door wil gaan, maar ik kan niet alles inwilligen wat ze vragen. Ik heb mijn hand uitgestoken en de deur blijft open staan. Overleggen is beter dan niet met elkaar willen praten.”