Condoleancekaarten uitverkocht in door corona getroffen Prinsenbeek

De condoleancekaarten zijn op in Prinsenbeek. Bij verschillende winkels zijn de schappen helemaal leeg. Het dorp ligt in één van de door Corona zwaarst getroffen regio's in onze provincie.

Het schap van de condoleancekaarten is bij de Jumbo aan de markt van het dorp al een paar dagen leeg. "Ze worden heel erg veel verkocht", zegt Steven, een medewerker van de supermarkt. "Omdat er in het dorp veel mensen ziek en overleden zijn, maar ook omdat mensen elkaar allemaal kennen hier. Dan sturen ze snel een kaartje. Zelf ken ik niemand die eraan overleden is, maar wel via via, het is klein dorp."

Een wat oudere dame vertelt dat corona net als in de rest van de provincie het gesprek van de dag is. "Mijn man zit in een verzorgingshuis dus daar mag ik niet langs, dat is wel zwaar. En ik ken ook wel wat mensen die Corona hebben of er zelfs aan overleden zijn. Ik heb deze week nog een kaartje gestuurd naar de nabestaanden van een kennis, hij was 71. Ik heb thuis altijd een stapeltje liggen, maar die is nu op. Ik ga nu nieuwe kopen."

Maar of ze die kaarten gaat vinden in Prinsenbeek, is nog de vraag. Ook bij de Hema zijn ze namelijk op. "Er zijn er veel verkocht en ook wat zomaar meegenomen, daarom zijn de rekken nu leeg." Hema is voor het aanvullen afhankelijk van een andere partij.

Ook bij de Jumbo is het lastig aanvullen omdat de Hallmark kaarten die daar verkocht worden niet met de gewone vracht meekomen. Die worden één keer in de zoveel tijd aangevuld.

Stijging verkoop kaarten

"Wij kunnen niks zeggen over de hoeveelheid kaarten die nu in de winkel verkocht worden, want dat kan goed van een levering van een tijd terug zijn", zegt een woordvoerder van Hallmark.

"Wel zien we een stijging van de online verkoop. Niet alleen condoleancekaarten maar ook voor verjaardagen en geboortes. Mensen kunnen nu niet bij elkaar op bezoek, dus dan sturen ze sneller een kaartje."