Coronahoester (25) uit Rijsbergen moet twee weken de cel in

BREDA -

Een man van 25 uit Rijsbergen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee weken, plus twee weken voorwaardelijk, voor het opzettelijk in het gezicht hoesten van een agent. De man riep hierbij dat hij corona had. De man verzette zich zaterdag tegen zijn aanhouding. Hij werd samen met een 19-jarige vrouw in Etten-Leur aangehouden omdat ze in een gestolen auto zaten.