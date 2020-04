Hans en Lenie zitten vast in Nieuw-Zeeland: 'Al duizenden euro's extra uitgegeven'

Het had een mooie reis van zes weken door Nieuw-Zeeland moeten worden. En dat werd het ook, maar wel een met een vervelend staartje waar geen einde aan lijkt te komen. Hans en Lenie Siebers (beiden 61) uit Helmond zouden eigenlijk 25 maart hun vakantie in Nieuw-Zeeland afsluiten. Maar ze zitten er nog altijd vanwege de lockdown in het land.

Inmiddels lopen de extra kosten flink in de papieren en zitten ze nog altijd in een motel in Christchurch. "We hebben al twee keer tickets geboekt en het is al twee keer gecanceld, het is niet meer grappig’’, vertelt Lenie.

"We hebben al duizenden euro’s extra uitgegeven aan vliegtickets en ons langere verblijf, maar het is maar de vraag of we daar iets van terugzien van de vliegtuigmaatschappijen. Onze verzekeringsmaatschappij dekt de extra verblijfkosten niet, vertelt haar man.

Zesweekse vakantie

"Het was een geweldige vakantie, laten we dat niet vergeten", vertelt Lenie Siebers. "Maar nu willen we inmiddels wel naar huis.’’ Het stel vertrok op 16 februari voor een zesweekse vakantie. De bedoeling was om een rondreis te maken door Nieuw-Zeeland. ‘’Nu zitten we hier opgesloten in een totale lockdown."

Haar man vult aan: "Er is hier niks meer open. Je moet hier binnen blijven. Alleen wandelen in het parkje en naar de supermarkt of de apotheek is nog toegestaan."

'Europeanen mochten niet mee'

De terugvlucht stond eigenlijk voor 25 maart gepland, maar het Helmondse koppel kreeg een week van tevoren argwaan. ‘’We merkten dat we in de problemen zouden komen als we onze reis af zouden maken." Dus besloten ze hun reisbureau in te schakelen: "We hebben direct gebeld en gezegd: Regel maar een vlucht een week eerder terug", vertelt Hans.

Dat lukte. Het stel zou via Melbourne terugvliegen, maar op het vliegveld werd daar een stokje voor gestoken. "Alle Europeanen werden uit de rijen gehaald en mochten niet meevliegen." Onterecht volgens Lenie: "Als dat wel had gemogen, hadden we nu allang thuis gezeten."

Daarna probeerde het stel het nog een keer, maar toen werd een lockdown ingesteld waardoor binnenlandse vluchten verboden waren. En die vlucht hebben ze nodig om op een internationaal vliegveld te kunnen komen.

‘We missen de kinderen’

Elke dag proberen ze via videobellen contact te houden met het thuisfront. "We missen onze kinderen en kleinkinderen en we missen Nederland. Het is nu allemaal een beetje een ver-van-ons-bedshow, letterlijk en figuurlijk", vertelt de Helmondse. "We zitten op 18.500 kilometer afstand."

Op het werk worden de twee nog niet fysiek gemist. Lenie werkt op een basisschool en probeert nu vanuit Nieuw-Zeeland mee te vergaderen. ‘’En verder probeer ik wat zaken vanuit hier uit te werken. Het helpt mij wel. Het is fijn om met iets bezig te zijn." Hans werkt bij DELA. "De verzekeringstak", vult hij snel aan. "Ze hebben er alle begrip voor."

Er is hoop

Gelukkig gloort er weer wat licht aan de horizon voor het Helmondse stel. Donderdagavond werd bekend dat KLM gaat beginnen met het repatriëren van de bijna tweeduizend gestrande Nederlanders, al weten Hans en Lenie officieel nog van niets.

Toch zijn ze blij dat ze nu iets meer weten dan een paar dagen geleden. Lenie: "Onduidelijkheid maakt je onrustig. Als ze ons morgen bellen dat ze ons over twee weken komen halen dan is het prima. Dan weten we waar we aan toe zijn en dan hebben we rust."