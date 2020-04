Alleen in een lege basisschool: ‘Conciërge zijn is nu heel eenzaam’

Lege klassen, geen jassen en tassen aan de kapstokken en geen rennende kinderen in de gangen. Conciërge Frans Peeters van basisschool De Watermolen brengt zijn dagen door in een uitgestorven school. En hij mist ‘zijn’ kinderen enorm. Om ze een hart onder de riem te steken, heeft hij een boodschap voor ze op de ramen van de school geplakt.

Donderdag kunnen er namelijk weer spulletjes worden opgehaald waarmee de leerlingen thuis aan de slag kunnen met de lesstof. Leerkrachten gaan thuis online lesgeven. Dus er komen steeds minder mensen op school. Behalve de conciërge dan. Frans is er bijna elke dag. “Ik wil toch een beetje aan het werk blijven.”

Schoolplein vegen

Veel is er niet meer te doen. “Wat ik dan doe? De plantjes wat water geven. Het plein een beetje bijvegen. Van de week heb ik met een paar collega’s de lokalen een keer extra schoongemaakt. Dit zijn wel heel andere dagen ja.”

Er is nu ruimte om juist die klussen te doen, waar normaal gesproken geen tijd voor is. “Sommige scholen laten juist nu de waterleidingen eens een keer goed controleren bijvoorbeeld. Heeft zo’n bedrijf ook weer werk. En ik kan er dan zijn om de deur open te maken.”

Eenzaam

Toch kan Frans niet wachten tot de school weer volloopt met kinderen en de bijbehorende reuring. “Ik voel me heel eenzaam. Als alle leerkrachten thuiswerken, loop ik hier hele dagen alleen. Dat is heel verdrietig ja. Maar we gaan er doorheen komen.”

Ondertussen hoort Frans dat de boodschap aan de kinderen in goede aarde valt. "Er wordt bijvoorbeeld op Facebook wel gereageerd. 'Wij missen jullie ook', staat er dan. Dat zijn leuke reacties."