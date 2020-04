Lesgeven vanuit huis in coronatijd: ' Je leert kinderen op een andere manier kennen'

Het plotselinge thuisonderwijs is voor zowel leerlingen als leerkrachten even wennen. Zelfs als je, zoals Daisy Mertens, als eens de beste juf van Nederland werd. Elke ochtend zit de juf om tien uur aan haar keukentafel met haar laptop opengeklapt om de lesdag te beginnen.

Juf Daisy geeft les aan groep 7/8 van basisschool de Vuurvogel in Helmond. In 2016 werd ze verkozen tot beste juf van Nederland en in 2019 deed ze mee aan een wedstrijd om de beste leraar van de wereld te worden.

Ze werd samen met nog negen andere uit duizenden aanmeldingen gekozen en mocht voor de grote finale afreizen naar Dubai. Daar greep ze helaas naast het goud, maar dat neemt niet weg dat Daisy een van Nederlands beste leraren is.

Groepsapp

De kinderen uit de klas van Juf Daisy zitten samen in een Whatsapp-groep. Daar melden ze zich ’s ochtends om tien uur. ''Ze sturen dan een smiley zodat ik weet dat ze er klaar voor zitten. Die smiley laat zien hoe ze zich op dat moment voelen: moe, blij of bijvoorbeeld vrolijk’’, vertelt ze. ''Op 1 april hadden we een grapje uitgehaald. Alle kinderen moesten foto’s van hun haar sturen zodat ik zogenaamd vanuit huis een luizencontrole deed. Er is ook genoeg ruimte om lekker met elkaar te lachen.’’

De leerlingen krijgen elke ochtend een dagtaak. Daar staat precies in wat er die dag moet gebeuren. ''We starten met rekenen, spelling en taal. De ene keer kan de klas met een korte uitleg aan hun opdrachten beginnen, de andere keer geef ik een klassikale instructie. Dan kunnen alle kinderen inloggen bij een speciaal programma zodat ze mij kunnen zien. Achter me heb ik een bord waarop ik aantekeningen kan maken.’’

Als kinderen wat extra uitleg nodig hebben of iets niet snappen, sturen ze hun juf een berichtje op Whatsapp. Soms kan hun vraag met een zinnetje al beantwoord worden en de andere keer is videobellen wat handiger. ''De kinderen vragen elkaar ook om hulp. Ze sturen een berichtje in de groepsapp met een vraag en soms schieten ze te hulp voor ik zelf kan reageren.''

Verbonden

Voor Daisy speelt verbondenheid een belangrijke rol bij haar manier van lesgeven. Ze wil zo nauw mogelijk betrokken blijven bij haar leerlingen, ook al is het op afstand. ‘’We doen bijvoorbeeld spelletjes’’, zegt ze. ‘’Dan moeten ze ineens zo snel mogelijk hun tandenborstel pakken en ligt iedereen in een deuk. Daar kan ik dan echt van genieten.’’

Maar er zijn ook dingen die op afstand lastig te vervangen zijn. ‘’Een meisje zei dat ze mijn mimiek zo miste. Hoe ik me beweeg als ik iets uitleg of dat ze zien dat ik hun even aankijk of een high five geef. Gewoon het feit dat de juf er écht is.’’

Lessen voor de toekomst

Maar het gedwongen thuisonderwijs biedt ook lessen voor de toekomst. ‘’De klas moet nu elke week een vlog maken. Ik geef ze dan een bepaalde opdracht mee. Zo moesten ze een vlog maken met daarin een aantal voor- en tegenargumenten noemen over thuisonderwijs.. In zo'n vlog kom ik soms een hele andere kant van kinderen tegen. Dat vind ik heel leuk om te zien en wil ik zeker blijven doen.’’