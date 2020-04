Coronacrisis maakt begripvol: contributie voor sportclub doorbetalen is voor velen geen probleem

Een groot deel van de sportverenigingen in onze provincie gaat gewoon door met het innen van contributie, ook al kan er niet gesport worden door de coronamaatregelen. Het begrip onder de sporters is groot, zo blijkt uit een steekproef van Omroep Brabant. "Een compliment aan onze leden."

Omroep Brabant informeerde bij verschillende verenigingen hoe ze omgaan met de contributie in deze periode. Van judoverenigingen tot voetbalclubs en van schaatsers tot zwemmers. Alle verenigingen zijn druk bezig met het nemen van besluiten en het informeren van hun leden.

Veel begrip

Marcel van Woensel van Hockeyclub Tilburg int nog gewoon contributie. Hij merkt dat mensen dat begrijpen: "We hebben 2500 leden, natuurlijk hoor je ook negatieve geluiden. Maar over het algemeen begrijpen mensen wel hoe de wereld in elkaar zit en dat wij hier als club ook niks aan kunnen doen. We hebben in een brief uitgelegd wat contributiegeld eigenlijk inhoudt voor een sportvereniging. Dat je geld int dat je het hele jaar door nodig hebt om je vereniging draaiend te kunnen houden. Onderhoud, noem maar op."

Uit de reacties op onze Facebookpagina blijkt ook dat er veel begrip is. "Ik betaal de contributie aan de voetbalvereniging van mijn zoon gewoon. Op deze manier hoop ik dat ook zij hun hoofd boven water kunnen houden. Samen staan we sterk!" schrijft iemand. Een ander: "Blijf betalen, dat geld is voor hun hard zat nodig. En wij werken tot op heden allebei nog gewoon dus het kan nog betaald worden..."

Lage kosten

"Toevallig heb ik alle leden gisteren gemaild dat we wel gaan compenseren, maar in welke vorm dat moeten we nog overleggen", aldus Liset van Eijk van Judoclub Liempde. De contributie is laag: zo'n 9 euro per maand voor jeugdleden. "Ik heb 0 vragen over de contributie gehad. We zijn een club die heel actief is, daar hebben we ook wel wat krediet mee opgebouwd", gaat ze verder. Met sponsorcontracten en acties is de kas redelijk gespekt: "Wij zijn financieel gezond, we overleven het wel, ook als we een beetje compenseren."

Vergelijkbare geluiden horen we bij de Tilburgse Kunstrij Vereniging (TKV). Greonne Bol: "Wij huren een ijsbaan bij de gemeente, dat is de grootste kostenpost. Maar die huur wordt nu niet doorberekend, dus we kunnen alle uitgevallen lessen gewoon terugbetalen."

'Juridisch mag het'

Is het eigenlijk wel toegestaan om als club geld te vragen als er niet gesport kan worden? Van Woensel van HC Tilburg: "Heel plat gezegd: om contributie te innen moet je een inspanning leveren. Dat doen we, maar de kwaliteit van die inspanning is nu natuurlijk wel minder."

Gelukkig is er nog geen advocaat aan te pas gekomen in Tilburg: "Maar je moet het goed uitleggen, je moet het toelichten. Gelukkig is het begrip heel groot, dat is een compliment aan onze leden waard."

Eerst vergaderen, maar dat mag niet

Peter Smetsers van voetbalclub UNA in Veldhoven heeft wel vragen gehad van leden, maar echte klachten blijven uit. "We moeten samen de lasten dragen. Als we nu de contributie niet innen dan moet het bedrag volgend jaar flink omhoog. Daarnaast missen we ook één van de belangrijkste inkomsten: de kantine." UNA heeft zo'n 1100 leden, dat komt neer op meer dan 50.000 euro aan inkomsten uit contributie die terugbetaald zou moeten worden.

Bij RKSV Schijndel willen ze coulant zijn: "Er is al een regeling voor ouders in de bijstand, die zal ook nu heel coulant worden toegepast", zegt Sjef van Tartwijk van RKSV.

De Bossche Zwemvereniging (BZV) schrijft op haar website dat de contributie gewoon betaald moet worden. De gemeente is in overleg met de club, wellicht is er een coulance regeling mogelijk, maar daarvoor moeten de leden nog even geduld hebben: "Zo’n besluit kan het bestuur pas na een ledenvergadering nemen. En die mag in deze coronatijd even niet gehouden worden."