Eindhovense zanger (39) is weer 'bijna de oude' na gevecht in het ziekenhuis tegen corona

“Ik voel me weer bijna de oude. Een show van een uur geven, gaat me nog niet lukken. Maar verder kan ik bijna alles weer.” Dit vertelt de Eindhovense entertainer Joel Boreel (39). Acht dagen vocht hij in het ziekenhuis tegen het coronavirus. Inmiddels is hij ruim een week thuis.

Donderdagmiddag stapt Joel op de fiets voor een tochtje van zo’n veertig kilometer met keeper Jeroen Zoet. En ook woensdag maakte hij al zo’n ritje. “Een mooie manier om m’n conditie een beetje op peil te brengen. Hopelijk kan Jeroen me vanmiddag wel een beetje uit de wind houden”, lacht hij.

Een video die Joel vanuit het ziekenhuis de wereld in slingerde, maakte indruk op velen. In de video is te zien dat hij zuurstof krijgt via een beademingsmasker. Het toonde aan dat niet alleen ouderen door het coronavirus in het ziekenhuis belanden. En dat was precies zijn bedoeling. Hij wilde iedereen waarschuwen en op het hart drukken toch vooral binnen te blijven.

'Nog veel harder vechten'

In het ziekenhuis beleefde Joel, die onder artiestennaam Joel Borelli bekend staat, moeilijke momenten. "Ik heb nog nooit zo'n zwaar gevecht moeten doorstaan, zowel op mentaal als fysiek vlak", vertelde hij. “Maar een verdieping hoger op de intensive care lagen zoveel mensen die nog veel harder voor hun leven moesten knokken dan ik. Dat maakte dat ik tegen mezelf zei: blijf doorvechten.”

Zijn vrouw kwam elke dag langs. Ze moest zich dan helemaal inpakken. En met zijn kinderen van 9, 6 en 2 hield hij contact door te facetimen. Dat hield hem op de been. Net als de vele reacties die hij kreeg van vrienden, maar ook van onbekenden die zijn filmpje zagen.

Bloemetje voor de deur

“Je ligt daar naar de kloten te gaan en dan is het echt geweldig om mee te krijgen hoeveel mensen er met je meeleven. Een vriend bijvoorbeeld kwam helemaal uit Amsterdam gereden alleen om een bloemetje voor de deur te leggen", geeft hij een voorbeeld.

Het leven weer vieren

Een showtje geven van een uur gaat hem dus nog niet lukken. Maar optreden mag momenteel toch niet. Gezongen heeft de Eindhovenaar al wel weer. En toen hij thuis kwam uit het ziekenhuis kroop hij meteen achter de piano.

De entertainer Joel kan dan ook niet wachten tot het moment waarop we het leven weer met zijn allen kunnen vieren. “Maar, Iedereen moet zich dan wel weer veilig voelen”, benadrukt hij. En daarom is zijn advies aan iedereen nog steeds 'neem het alsjeblieft serieus en blijf zoveel mogelijk binnen'.