FOX Sports schort betalingsverplichting kroegen op, maar die blijven actie voeren

Gezellig op groot scherm met z'n allen voetbal kijken in het café is er door de coronacrisis niet meer bij. De bal rolt niet meer en het is maar de vraag of de competities in het betaald voetbal afgemaakt worden. En dus vinden de Bredase kroegeigenaren Johan de Vos en Peter Rietveld dat de horeca nu geen abonnementsgeld meer hoeft te betalen aan FOX Sports. Want wie niet levert, hoef je ook niet te betalen. De cafébazen begonnen daarom woensdag een actie in hun stad Breda. Als FOX niet mee buigt, roepen zij hun collega's op om massaal de licenties op te zeggen.

Betalingsverplichting opgeschort, vraag om geduld en begrip

FOX Sports, dat natuurlijk ook totaal verrast is door de coronacrisis, wil daar echter nog een uitspraken over doen. "In deze onzekere tijden willen we graag proberen om met houders van een FOX Sports Zakelijk-licentie mee te denken waar we kunnen", zo laat een woordvoerder van FOX Sports weten. "Dit heeft er al toe geleid dat alle betalingsverplichtingen zijn opgeschort zolang de horeca op last van de overheid gesloten is."

Een handreiking, maar meer duidelijkheid over de toekomst geeft de betaalzender niet: "In afwachting van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus vragen wij aan licentiehouders de tijd om de totale omvang van de gevolgen van de nationale maatregelen in kaart te brengen en in te kunnen schatten om welke aanpak dat vraagt. Het is nu vooral belangrijk dat we allemaal geduld en begrip tonen. Op dit moment is immers niets belangrijker dan ieders gezondheid en het indammen van het virus."

Ik kan er pissig om worden, alsof wij niet weten dat gezondheid het belangrijkste is.

Maar geduld lijkt er in Breda niet zijn. De verklaring van FOX Sport, en vooral het laatste deel, valt bij de twee Bredase kroegeigenaren niet in goede aarde. "Alsof wij totaal geen menselijk begrip hebben door nu deze vraag te stellen", zo reageert Johan de Vos. "Ik kan er goed pissig over worden, alsof wij niet weten dat gezondheid het belangrijkste is van alles. Wat een diskwalificatie, wij zien hier genoeg ellende."

"Maar veel eigenaren moeten nu echt elke cent omdraaien", zo legt De Vos uit. "En het zou toch ook wel fijn zijn als we na de crisis in Nederland nog een paar cafés over hebben."

Massaal abonnement opzeggen

Johan de Vos en zijn collega Peter Rietveld van Café Nummer 10 zijn dan ook niet van plan om de actie te stoppen. Het opschorten van de betalingsplicht is voor hen niet genoeg. "Voor degenen die per maand gefactureerd worden, lijkt het fijn", zegt Johan de Vos, eigenaar van café Boerke Verschuren. "Maar het is weer iets dat opgeschort wordt, de stapel wordt steeds groter. Dus daar hebben we niet zoveel aan. En mensen zoals ik, die in één keer hebben betaald, pissen er helemaal naast. Je moet maar afwachten wat er voor terugkomt."

"Nee, we stoppen er zeker niet mee", zegt ook Peter Rietveld. "Ik ga hier echt niet mee akkoord. Er wordt door FOX niet genoeg meegedacht. Ik wil per direct mijn abonnement opzeggen, maar dat weigeren ze. Ze houden vast aan de drie maanden opzegtermijn. Dat vind ik niet gepast, want ze leveren toch niets. Ik ben er niet mee akkoord gegaan, maar heb niets meer van ze gehoord."

"We roepen dan ook ook nog steeds op dat alle horecaondernemers massaal hun abonnement moeten opzeggen. In ieder geval zij die per maand hun licentie betalen", vult de De Vos aan.

Geen lulletje rozenwater

De sfeer lijkt eerder te verharden dan te verzachten. Er is weinig vertrouwen. "Ik laat me niet als een lulletje rozenwater wegzetten en maar afwachten of er wat van komt", zegt uitbater De Vos. "Deze tijd heeft een vorm van coulance nodig. Maar FOX is een Amerikaans bedrijf en daar hebben we weinig vertrouwen in."

De Bredase kroegbazen Johan de Vos en Peter Rietveld.

Probleem is daarbij ook de communicatie, zo lijkt het. Buiten een kort stukje op een webpagina van Koninklijke Horeca Nederland op 23 maart is er online niets te vinden over de opschorting.

"Ze communiceren ook niet of nauwelijks", vervolgt De Vos."Ze steken hun kop in het zand totdat iemand begint te kraaien. En dan komen ze met een statement, ja. Ze hebben toch ook zoiets als informatieplicht naar hun klanten toe. Had iedereen een email gestuurd."

Krachten bundelen

De kous lijkt dus nog niet af. "Ik ben niet van plan me erbij neer te leggen. We hebben nu al tientallen steunbetuigingen Ik kreeg bijvoorbeeld net een mail van een horecaondernemer uit Alphen, dus misschien moeten we de krachten ook maar eens gaan bundelen met horeca van buiten Breda", aldus Johan de Vos.