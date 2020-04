Els helpt huisdieren van overleden baasjes, door de coronacrisis wordt ze overspoeld met vragen

In haar opvang in Nispen verblijven honden en katten in luxe hokken of chalets waarbij de ruimtes ingericht zijn als een huiskamer. Vrijwel de meeste dieren hier hebben een 'rugzakje' waardoor ze niet langer te handhaven waren bij hun eigen baasje. Deze opvang draait al zo'n 25 jaar.

Gemoedsrust

Speciaal voor de dieren die afkomstig zijn van overleden eigenaren, riep Els een jaar geleden de stichting 'Laat uw huisdier na' in het leven. Volgens haar geeft het vooral oudere huisdierbezitters een geruststellend gevoel wanneer ze weten dat er na hun dood goed voor hun hond of kat gezorgd wordt. De stichting vangt de dieren op en probeert ze zo goed mogelijk te herplaatsten. Els en haar vrijwilligers blijven ook daarna waken over het welzijn van de dieren.

Het coronavirus zorgt nu voor extra drukte. "Het is een angstaanjagende tijd. Mensen staan meer stil bij het feit dat het hen ook kan overkomen. Het is dichterbij dan ooit. Iedereen probeert gezond te blijven maar het kan zomaar anders zijn. En dan is een goed leven voor hun huisdieren wanneer ze er niet meer zijn, ook heel belangrijk voor ze."

Zorgvuldig

Ondanks de coronamaatregelen probeert ze als voormalig Brabander van het Jaar mensen zo goed mogelijk te begeleiden. "Normaliter is dat een heel proces waarbij we de mensen hier uitnodigen of we bij ze langs gaan. We vragen ze dan om schriftjes bij te houden over de gewoontes van hun dier, wat ze lekker vinden en medische handelingen. Dat kan nu niet. We doen een telefonisch interviewtje en we proberen het toch zo goed mogelijk te doen."

Bij de stichting 'Laat uw huisdier na' staat de telefoon roodgloeiend (Foto: Erik Peeters)

Net zoals de dierenopvang is de stichting 'Laat uw huisdier na' volledig afhankelijk van donateurs en vrijwilligers. Voor het herplaatsen van een huisdier na hun dood moeten de baasjes wel een financiële bijdrage doen. Els: "Iedereen weet wat een huisdier kost dus daar komen we samen altijd aan uit."

Gereed

Tot nu toe heeft ze nog geen 'coronadieren' aangeboden gekregen. Gelet op het aantal telefoontjes is het volgens Els niet meer de vraag of maar wanneer dat gebeurt: "Wij zijn er op voorbereid maar het liefst zo min mogelijk uiteraard."