B&B's krijgen geen tegemoetkoming voor gederfde inkomsten en hopen dat Brabant weer snel 'open is'

Nu even niet slapen in een hooiberg bij 't Runnertje in Schaijk

Een flink deel van de 550 Bed and Breakfasts in Brabant heeft een groot en acuut probleem door de coronacrisis. B&B's krijgen geen tegemoetkoming van de overheid. Maar een derde van de eigenaren van die Brabantse B&B's moet er wel de boterham mee verdienen, terwijl er nu niemand komt.

De overheid stelt dat je een tegemoetkoming kunt krijgen voor gederfde inkomsten vanwege corona. Maar dan mag je geen beroep aan huis hebben. En een Bed and Breakfast zit altijd aan huis.

Platgebeld

Directeur Hanny Arens van het Eindhovense bedrijf Bedandbreakfast.eu heeft het er dan ook flink druk mee. Haar websites verenigen de B&B branche, maar ze is officieel niet de brancheorganisatie. Toch wordt ze platgebeld met vragen van eigenaren over het overheidsbeleid. “Vooral voor de wat grotere B&B ‘s is het lastig. Die hebben met 4 of 5 kamers bijna hun hele huis ingericht voor de verhuur. Die mensen zijn met hun inkomen hier volledig van afhankelijk. Ze vallen buiten de boot omdat ze aan huis werken. Dat is echt een foutje in de regeling.”

Arens is met haar personeel aan het kijken om welke bedrijven het precies gaat. Er zijn natuurlijk veel hobby B&B ’s, die het niet voor het geld doen. Maar de grotere en commerciëlere organisaties, vaak geleid door jonge ondernemers, hebben een groot financieel probleem. Ze probeert voor hen een spreekbuis te zijn richting overheid.

In Brabant mogen Bed and Breakfasts nog gewoon open zijn, in tegenstelling tot de provincie Zeeland. In de buurt van ziekenhuizen worden de kamers soms wel verhuurd, bijvoorbeeld aan zorgpersoneel. Of er komt iemand voor langere tijd in wonen, maar de meeste B&B ’s zijn leeg.

Wel open, maar mensen blijven weg

Een van die B & B’s ligt in Schaijk. Daar heeft Ellen Korsten in haar ruime, nagebouwde hooischuur in de tuin drie kamers die gezamenlijk ‘Bed and Breakfast ‘t Runnertje’ zijn. Maar die kamers zijn nu onbewoond.

“13 maart zijn hier de laatste gasten vertrokken. Sindsdien is alles geannuleerd. De mensen blijven nu weg en dat is begrijpelijk. Ik vind het ook goed zo, want ongemerkt kom je wellicht toch te dicht bij elkaar. Hier moet iedereen even doorheen en wij ook. De inkomsten vallen weg, terwijl veel uitgaven, zoals de hypotheek, wel gewoon doorgaan. Deze week zou ons hoogseizoen beginnen, maar voorlopig zullen we hier dus nog geen gasten kunnen ontvangen.”

'Brabant is open'

Ook marketingorganisatie Visit Brabant was al helemaal klaar voor het Paasweekend en de meivakantie. Ze hadden de slogan ‘Brabant is Open’ al klaarliggen. Maar dat liep dus even anders. “Maar als we straks weer op pad mogen, kan de boodschap waarschijnlijk niet treffender” zegt directeur Heleen Huisjes optimistisch.

Ellen van B&B ‘t Runnertje denkt dat veel B&B’s de achterstand die ze nu oplopen toch nog gedeeltelijk kunnen gaan inlopen. “Ik ben van nature positief ingesteld. Veel mensen zullen dit jaar hun vakantie naar het buitenland overslaan, maar willen er toch op uit. Dan komen ze toch ook bij ons, of bij mijn collega’s terecht.”

Creativiteit

Huisjes van Visit Brabant is onder de indruk van de inventiviteit van de toeristische ondernemers in Brabant. “Die positieve houding die zien we veel in Brabant. We zien heel veel creativiteit. Diepe buiging voor ondernemers die zo ver vooruitkijken en weer plannen maken.”