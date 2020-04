Campings zwaar getroffen door coronamaatregelen: 100 miljoen euro omzetverlies

Direct omzetverlies van honderd miljoen euro tot en met het paasweekend en mogelijke faillissementen van diverse bedrijven. Dat is het gevolg van het besluit van de drie veiligheidsregio’s in Brabant om de komende tijd het overnachten op campings en dergelijke aan banden te leggen. Dit stelt Arthur van Disseldorp, regionaal manager van HISWA-RECRON.

Hij heeft begrip voor de problematiek in de gezondheidszorg als gevolg van de coronacrisis, maar vraagt ook om steun voor zijn branche.

De drie veiligheidsregio’s in onze provincie bepaalden woensdag dat alleen vaste bewoners of seizoensarbeiders voorlopig mogen overnachten op recreatieterreinen. Landelijk was al besloten dat alle sanitaire voorzieningen op deze accommodaties gesloten moesten zijn.



'Ik mis het maatwerk'

Tot de gedupeerde ondernemers behoren eigenaars van campings, maar ook en vooral, zo vreest Van Disseldorp, verhuurders van groepsaccommodaties. “Ik doel onder meer op kampeerboerderijen, waarvan scholen of families normaal gesproken gebruik maken. Ik heb gisteren nog contact gehad met een bedrijf dat zeventig jaar bestaat en in zeven weken ten onder kan gaan, mede omdat in de afgelopen veertien dagen de hele orderportefeuille tot nul is gereduceerd. Wat raar is in de afweging bij het besluit van de veiligheidsregio's: ik denk dat de afstand tussen mensen op een camping groter is dan bijvoorbeeld in een flatwoning. Ik mis het maatwerk in de maatregelen.“

De schade van het besluit valt volgens Van Disseldorp nog hoger uit. Ook bedrijven die indirect met parken te maken hebben, zullen de wrange vruchten ervan plukken. Hij denkt aan ijscoboeren, verhuurders van caravanstallingen en supermarkten. “Dit gaat echt over een imposant bedrag”, aldus de regionaal manager van de belangenorganisatie voor recreatieve ondernemers.

'Echt frustrerend'

Van Disseldorp is ook niet te spreken over het kabinetsbeleid. Hij vraagt zich af waarom zijn sector niet in aanmerking komt voor de maximale vergoeding van vierduizend euro voor ondernemingen die in acute financiële nood komen. “Het is niet te verteren voor mijn branche, dat hiervoor met twee maten wordt gemeten. Deze onrechtvaardigheid is echt frustrerend.”

De regiomanager heeft ten slotte nog kritiek op de drie veiligheidsregio’s in Brabant. “In Nederland heb je 25 van die organisaties. Met twintig ervan werken we goed samen, behalve die in Brabant waar tien procent van onze ruim tweeduizend aangesloten ondernemers is gevestigd. De veiligheidsregio’s zijn slecht bereikbaar en staan niet open voor overleg, terwijl we juist graag willen praten. Ook in het belang van de gezondheidszorg: laten we dit samen aanpakken.”

