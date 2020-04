Massaal in de rij voor de aardbeien drive-in, wachttijd voor bakje aardbeien loopt op tot 3 uur

Een lange stoet auto’s staat te wachten vlakbij de A50 bij Uden. Allemaal komen ze voor een bak aardbeien, een aardbeienmilkshake of ijs. De wachttijd valt op donderdag vroeg in de middag nog ‘mee’. Een uur sta je in de rij. Maar op de drukste momenten wil dit wel eens oplopen tot drie uur.

“Twee weken geleden gingen we open. We begonnen met totaal geen verwachtingen. Maar het was meteen raak”, vertelt Jan van de Elzen. “De mensen zien dit blijkbaar als een dagbesteding. Want sommigen staan er echt uren voor in de rij. De mensen hebben daar helemaal geen probleem mee.”

Vanaf hier nog 1 uur wachten

Dat is precies wat je hoort als je vraagt aan de mensen wat ze bezielt om zo lang in de rij te staan voor een paar aardbeien. “Het is een leuk uitje”, zegt een vrouw vanuit haar auto. “Je kunt nu toch nergens anders naar toe.”

“Dit is het uitstapje van de dag”, zegt een ander. “Want binnen zitten is ook maar zo saai. Het enige wat je doet is met de hond naar buiten gaan en voor de rest braaf binnen zitten. Nu kan je toch vanuit de auto op veilige afstand je aardbeitje halen.”

Om alles in goede banen te leiden zijn er de nodige maatregelen genomen. De aardbeiendrive-in staat aan een rotonde die ook de route is vanaf de snelweg naar ziekenhuis Bernhoven. Daarom zijn er maatregelen genomen. De weg naar de drive-in is nu éénrichtingsverkeer en er staan verkeersregelaars zodat de rotonde altijd vrij blijft.

De aardbeien vliegen over de toonbank

Met al die drukte is Jan van de Elzen niet bang dat zijn aardbeien snel opraken. “We hebben er meer dan genoeg”, zegt hij. “Het grootste probleem is om genoeg personeel te hebben om te plukken.” Er werken zo’n vijftien Poolse plukkers bij het bedrijf. “Die leven in een soort van quarantaine. Als die uitvallen heb ik echt een probleem.”

Ondanks dat het in goede banen leiden van zijn drive-in een grote uitdaging is, is Jan wel blij met de enorme toeloop. “De veiling ligt helemaal stil nu. Dit is wel de redding van mijn bedrijf”, zegt hij.

En waarom iedereen zijn aardbeien wil? “Die van ons willen ze het liefste omdat we ze rijp plekken”, aldus Jan. “Dan zijn de aardbeien het zoetste.”