Ruim honderd liter grondstoffen voor speed gevonden in een vakantiehuisje in Overloon

Ruim honderd liter amfetamine-olie gevonden in een vakantiewoning in Overloon. (foto: politie)

De politie heeft woensdagavond jerrycans met ruim honderd liter amfetamine-olie gevonden in een vakantiewoning in Overloon. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt. Deze grondstoffen om speed te maken hebben een waarde van ongeveer 150.000 euro.

In het huisje zijn ook een kilo cocaïne en een cocaïnepers gevonden. Agenten hebben alles in beslag genomen. De politie kwam het huisje op het spoor, in een ander groot onderzoek.

Crystal meth

Diezelfde dag zijn namelijk drie drugshandelaren opgepakt op een industrieterrein in het Gelderse Heteren. Ze droegen op dat moment 24 kilo crystal meth over, met een waarde van twee miljoen euro. Twee van de verdachten waren regelmatig in het vakantiehuisje in Overloon.

De verdachten zijn een 28-jarige Pool en een 31-jarige man uit Rotterdam. Ook een 41-jarige vrachtwagenchauffeur uit Polen is opgepakt. Hij wilde de drugs in ontvangst nemen.