Vader en dochter verjagen mannen met vuurwapens bij woningoverval in Hoogeloon

Twee gewapende overvallers zijn donderdagavond binnengedrongen in een huis aan de Ten Eiken in Hoogeloon. Een vader en dochter die thuis waren, zijn bedreigd. Omdat de twee weerstand boden, gingen de overvallers er zonder buit weer vandoor.

De overval gebeurde rond zeven uur. De dochter deed nietsvermoedend de deur open, waarna twee overvallers met wapens binnendrongen. De overvallers zijn vervolgens naar boven gestormd en waren uit op een kluis.

Kluis

De dochter ondernam direct actie en is via de achterdeur naar buiten gerend en heeft telefonisch hulp gezocht. De overvallers kwamen uiteindelijk met de kluis naar beneden, maar daar heeft de vader van het gezin geprobeerd de overvallers tegen te houden. Hij kreeg toen een pistool tegen zijn hoofd aan.

Omdat er een worsteling ontstond, hebben de overvallers de kluis laten liggen en zijn ze ervandoor gegaan. De mannen probeerden in een auto weg te komen. Een buurman schoot ook te hulp en probeerde de auto tegen te houden. De dochter wist nog snel een foto te maken van de auto en de overvallers.

De politie kon een verdachte snel aanhouden. De tweede overvaller is in een auto gevlucht. De politie is nog op zoek naar hem.