Carola (24) verjaagt gewapende overvallers: 'Kiezen tussen leven of dood'

Haar vader deed rond zeven uur nietsvermoedend de deur open. "Meteen werd een pistool op hem gericht. Ze dreigden hem dood te schieten", vertelt Carola, met trillende stem. De honden begonnen hard te blaffen. "Daar sloeg ik op aan en ik ging kijken. Ze dreigden ook mij kapot te schieten."

Worsteling

Ze vluchtte via de achterdeur het huis uit. "Ik belde ondertussen voor hulp. Ik rende daarna schreeuwend naar buurtbewoners die al buiten stonden." Een van de overvallers stormde ondertussen naar boven. Hij kwam uiteindelijk met een kluis naar beneden. Na een worsteling met de overbuurman, liet hij de kluis in de voortuin liggen.

De overvallers probeerden met een auto te vluchten. "De overbuurman probeerde daarna de auto nog tegen te houden. Al struikelend heb ik nog een foto kunnen maken van de vluchtauto."

Triest

Carola beseft nog altijd niet wat er gebeurd is. "Het is in en in triest dat iemand zoiets kan doen. Ze maken zoveel kapot in zo'n korte tijd. Dit verwacht je gewoon niet." Zij en haar vader maken het naar omstandigheden goed. "Ik ben enorm geschrokken en heel erg bang."

Een deel van het gezin was niet thuis. "Mijn moeder haalde mijn broer op van het station. Ik ben blij dat ze dit niet hebben hoeven meemaken. Deze beelden krijg ik nooit meer van mijn netvlies." Carola geeft aan zich voorlopig niet meer veilig te voelen in haar huis. "Ik doe geen oog dicht vannacht."

De politie pakte een verdachte al snel op. De tweede overvaller is in een auto gevlucht en is nog altijd spoorloos. Volgens Carola hebben de daders verschillende sieraden meegenomen.

LEES OOK: Vader en dochter verjagen mannen met vuurwapens bij woningoverval in Hoogeloon