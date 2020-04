Familiedrama in Etten-Leur te zien bij Danny op Straat: ‘Dit maakt echt indruk’

Voor het programma ‘Danny op Straat’ liep journalist Danny Ghosen afgelopen zaterdag een dagje mee met de politie in Etten-Leur. Hij had vooraf nooit kunnen bedenken dat zich die avond een familiedrama zou afspelen. In de uitzending van donderdagavond op NPO2 was te zien hoe de politie te werk ging en hoe groot de impact op de agenten is.

Al in de politieauto onderweg naar het huis op de Dasseburcht blijkt al dat er vier lichamen in het huis liggen. Wat er gebeurd is, is dan nog onduidelijk. “We weten op dit moment niet wat we daar aan gaan treffen", zegt een van de agenten. Even later horen ze dat er twee jonge kinderen in het huis liggen. “Dit zijn de meldingen die iets met je doen. Zeker als je hoort dat er kinderen bij betrokken zijn”, zegt een van de agenten.

'Dit maakt indruk'

Vervolgens moeten de agenten naar binnen en vinden ze de levenloze lichamen van twee vrouwen en twee jonge kinderen. “We vinden dan iets wat niemand wil zien. We komen best vaak bij situaties waar mensen overleden zijn. Maar een gezin met jonge kinderen, dat zijn de meldingen die echt indruk maken, die je mee naar huis neemt”, zegt een agent tegen Danny.

Even later is te zien hoe agenten een bekende van de familie op straat moeten vertellen dat er zich een familiedrama heeft afgespeeld in het huis. Vervolgens is te zien hoe diegene op straat instort.

Het hele item is hier terug te kijken, hieronder vind je een korte trailer.

Vader opgepakt

Inmiddels weten we dat vader Onur K. verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood op zijn twee kinderen en de moeder en oma van de kinderen. Hij is afgelopen dinsdag opgepakt.

