Gezinsdrama Etten-Leur: vader Onur K. opgepakt dankzij oplettende getuigen

Onur K., de 33-jarige man die werd gezocht vanwege het gezinsdrama in Etten-Leur, is opgepakt. De verdachte werd dinsdag om 15.10 uur lopend gezien op een viaduct over de A58 bij het Trivium.

Een tweede voorbijganger bleef de positie van Onur K. doorgeven aan de politie, die hem even later kon arresteren.

"Goed om te horen dat de verdachte is aangehouden", meldt burgemeester Miranda de Vries. "Goed werk van de politie. Wellicht brengt dit - naast het grote verdriet - ook rust voor mensen die angstig waren."

Snelheid

"Snelheid is nu cruciaal", zei de politie maandag nog over de zoektocht naar de vader van het gezin dat afgelopen zaterdag dood werd gevonden in een huis in Etten-Leur. De zaak kreeg daarom aandacht in het tv-programma Bureau Brabant. Dat leidde tot 50 tips.

Drama

In de woning aan de Dasseburcht troffen agenten zaterdag rond kwart over zes de twee dode kinderen (6 en 2), moeder en hun oma aan. Er wordt rekening mee gehouden dat zij door misdrijf om het leven zijn gekomen. De politie benadrukte dinsdag dat het onderzoek naar de toedracht nog loopt.

Onur K. werd rond dat tijdstip nog gezien op camerabeelden in de buurt van het Van Bergenplein. Zondag verspreidde de politie eerst foto's van de verdachte en later ook zijn volledige naam.

