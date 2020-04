Brabantse ziekenhuizen: buikpijn, diarree en pijn op de borst kunnen wijzen op coronabesmetting

Veel mensen bij wie het coronavirus is vastgesteld, hadden naast koorts en verhoging ook last van buikklachten en diarree. Het gaat om meer mensen dan gedacht. Ziekenhuis Bernhoven in Uden waarschuwt andere ziekenhuizen alert te zijn op symptomen van COVID-19 die nog niet algemeen bekend zijn. "Wees vooral oplettend bij klachten als pijn op de borst, buikpijn en diarree.”

De nieuwe inzichten komen uit drie rapporten van ziekenhuis Bernhoven in Uden, het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze zijn gepubliceerd op de website van Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Anders dan in China

“Een groter deel van de patiënten (34 procent) dan beschreven in China en Singapore meldde zich met gastro-intestinale klachten”, zo staat in het rapport 'COVID-19 op de Spoedeisende Hulp in Bernhoven'. Met gastro-intestinale klachten wordt diarree bedoeld. Nog eens 13 procent had last van buikpijn. “Pijn op de borst kwam voor bij 28 procent van de patiënten. Ook dit is een hoger percentage dan beschreven in China.” In China werd maar bij 3 tot 5 procent van de patiënten buikklachten genoteerd, pijn op de borst werd bij 16 procent gemeld.

Ook het Amphia Ziekenhuis maakt in hun rapport ‘De eerste 29 COVID-19-patiënten in de kliniek’ melding van het hoge aantal patiënten met buikklachten: “In ons centrum werden braken en diarree gemeld door respectievelijk 24 procent en 21 procent van de patiënten.” Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis schrijft in 'De eerste honderd opgenomen COVID-19-patiënten in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis' dat het begin niet alert te zijn geweest op deze klachten: “Wat ook opviel was dat 33 patiënten zich meldden met buikklachten, iets wat bij aanvang van de patiëntenstroom niet altijd werd uitgevraagd.”

Eerste patiënt

Het Bernhoven ziekenhuis deelt de informatie om anderen te helpen. “Omdat onze regio momenteel het hardst wordt getroffen en de verwachting is dat ook in de rest van Nederland het aantal besmettingen toeneemt, kunnen deze patiëntkenmerken nuttig zijn voor andere SEH-afdelingen in Nederland.” Ze hopen op extra oplettendheid: “Wij waarschuwen voor de atypische presentaties van COVID-19. Wees vooral oplettend bij klachten als pijn op de borst, buikpijn en diarree.”

Klachten als diarree worden ‘atypische klachten’ genoemd, anders dan een droge hoest, benauwdheid en koorts. Daar wordt al langer voor gewaarschuwd. Een andere atypische klacht, pijn op de borst, werd ook geconstateerd de eerste geregistreerde coronapatiënt van Nederland, een man uit Loon op Zand. Over hem publiceerde het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis het rapport ‘COVID-19: patiënt nul in Nederland’. De man had in het verleden meerdere TIA’s en een hoge bloeddruk, het is het ‘onderliggend lijden’ dat ook vaak genoemd wordt als het om coronapatiënten gaat.

91 procent obesitas

Het Bernhoven ziekenhuis gaat in op de mogelijke verklaring voor de verschillen tussen Nederland en China. Zo zijn huisartsen in ons land erg alert op koorts en verkoudheid, waardoor vooral de patiënten die daarnaast ook nog andere klachten hebben in het ziekenhuis terechtkomen. "Een andere verklaring kan zijn dat wij inmiddels bij alle ingestuurde patiënten rekening houden met een COVID-19-infectie." Er wordt dus veel getest in de ziekenhuizen.

Uit het rapport van het Amphia Ziekenhuis blijkt verder dat veel coronapatiënten last van obesitas hebben. Van de opgenomen patiënten 71,4 procent, op de intensive care is dit zelfs 91 procent. Elders in het land hoorden we al eerder dit soort signalen. “Of deze opvallende bevinding erop wijst dat overgewicht een voorspellende factor is voor klinische verslechtering zal verder onderzocht moeten worden.”