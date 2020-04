Mountainbikes en racefietsen zijn in trek: 'Fijn tijdverdrijf en nog gezond ook'

Veel winkeleigenaren zien hun inkomsten steeds verder dalen door de coronacrisis, maar bij tweewielerzaak Rings in Goirle gaan de zaken juist heel goed. De verkoop van mountainbikes en racefietsen steeg er de laatste dagen met 20 tot 30 procent. Zo kunnen mensen tijdens de coronacrisis toch naar buiten, de natuur in.

Begin maart was dat wel anders, stelt eigenaar Erwin Rings. "Toen de eerste maatregelen rond het coronavirus werden aangekondigd, zakte de verkoop van sportieve fietsen helemaal in. Maar sinds bekend is dat we wel gewoon naar buiten mogen en dat fietsen ook is toegestaan, zien we weer een flinke toename."

Compleet met outfit en schoenen

Mensen zijn blij dat ze iets kunnen gaan doen, merkt Rings. "Gisteren nog kwamen hier twee beginnende fietsers de zaak binnen, die lekker wilden gaan toeren. Ze vertrokken uiteindelijk met twee middenklasse racefietsen, compleet met outfit en schoenen. Het is een fijn tijdverdrijf en nog gezond ook."

De komende tijd verwacht Rings een nog grotere piek in de verkoop van mountainbikes en racefietsen. "Nu de paasdagen en de meivakantie eraan komen en zo'n beetje alle vakanties zijn geannuleerd, is een fietstocht voor velen dé manier om toch onbezorgd naar buiten te kunnen."