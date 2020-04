Kapper Toine wil 5000 euro lenen bij de bank, maar baalt van torenhoge afsluitkosten

De Helmondse kapper Toine Smekens zit met de handen in het spreekwoordelijke haar. Door de coronacrisis ligt het werk van de zzp’er stil en zijn er nul inkomsten. Voor financiële steun komt hij niet in aanmerking. Dan maar een 'coronalening' bij de bank afsluiten, dacht hij. Maar dat moet hij wel duizend euro afsluitkosten betalen. “Dat is 20 procent van het bedrag! Dat is toch pure oplichting?”

Toine (55) is al vanaf zijn achttiende kapper. Hij runt sinds 2003 de kapsalon Kapzones in Helmond. Hoewel de afgelopen jaren moeilijk waren vanwege onder andere een hartoperatie, heeft de zaak altijd prima gelopen.

“Ik heb het altijd goed kunnen redden. Tot nu”, vertelt Toine. Want de coronacrisis raakt hem heel erg hard. Omdat Toine boven zijn kapsalon woont, komt hij niet in aanmerking voor de steunmaatregelen. Privéadres en bedrijfsadres mogelijk namelijk niet hetzelfde zijn om recht te hebben op die 4000 euro.

Er zat voor Toine niets anders op dan een lening afsluiten en dus stapte hij naar de Rabobank. Hij dacht aan een bedrag van 5000 euro om de komende tijd te kunnen overbruggen. Hij was dan ook op zijn zachtst gezegd verbaasd dat hij daar 1000 euro afsluitkosten voor moet betalen.

Absurd

"Ik schoot echt uit mijn slof. Dat is twintig procent van de som die ik wil lenen! Dat is absurd, dat is gewoon oplichting", zegt hij. Hij vindt het 'schandalig' omdat hij geen andere opties heeft. Nu hoopt hij dat hij het kan redden met een aanvulling tot bijstandsniveau, maar het duurt nog wel even voordat dat rond is.

Toine snapt best dat er kosten aan een lening verbonden zijn, maar vindt het bedrag niet in verhouding tot het bedrag dat hij wil lenen. "Kijk, een ondernemer die 30.000 euro wil lenen, moet ook duizend euro aansluitkosten betalen, maar dit vind ik walgelijk. Over de rug van getroffen ondernemers gaan ze zich extreem verrijken. Wij worden niet door overheid en banken geholpen. Wij zijn in paniek, gestrest, in de steek gelaten."

Hij komt daarom met een noodkreet: "De andere kapper bij mij in de straat zit in precies hetzelfde schuitje. Help mij en andere ondernemers. Want ik wil volgende week nog kunnen eten."

Nog in ontwikkeling

Een woordvoerder van Rabobank laat weten dat er inderdaad een minimum bedrag van 600 euro kosten aan een lening verbonden zit. “Dit is ons standaard beleid en als je het verhaal zo hoort, klinkt dat inderdaad gek op zo’n bedrag.”

“Maar wij doen er alles aan om ondernemers en particulieren te helpen in deze coronatijd. We zijn nog steeds over dingen aan het nadenken en wellicht dat ook dit iets is waar we in de toekomst naar moeten gaan kijken. Voor nu houden wij ons nog aan die kosten, maar dit is nog volop in ontwikkeling.”

